Минюст объявил иноагентом сотрудницу "Мемориала"*

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Юрист Центра защиты прав человека Тамилла Иманова*, которая оказывала правовую помощь жителям Северного Кавказа, внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Министерство юстиции России сегодня пополнило список иностранных агентов, включив в него юриста Центра защиты прав человека "Мемориал"* Тамиллу Иманову.

Свое решение Минюст объяснил тем, что Иманова обеспечивала деятельность организации, включенной в реестр иноагентов, участвовала в организованных иноагентами мероприятиях, а также выступала против действий российских военных на территории Украины. Она живет за пределами России, указано в сообщении на сайте ведомства.

ЦЗПЧ “Мемориал”, комментируя объявление Тамиллы Имановой иноагентом, отметил, что она стала как минимум 22-й правозащитницей в реестре. "Власти России признали "иноагентами" уже десятки наших коллег", - отмечается в публикации Telegram-канала центра. Там же приведен краткий комментарий самой Тамиллы Имановой: она сообщила, что решение Минюста РФ ее не огорчило.

Работая в "Мемориале"*, Тамилла Иманова защищала интересы жителей Северного Кавказа. Она, в частности, предоставляла правовую помощь жителям дагестанских сел, чьи дома и сады попали в зону затопления Ирганайского водохранилища, и добивались справедливых компенсаций за утраченное имущество, а также представляла в Европейском суде по правам человека интересы жителя Дагестана Тимура Муритова, который подвергся пыткам после задержания силовиками. В конце 2022 года она комментировала для "Кавказского узла" дело сотрудника чеченской правозащитной организации "Вайфонд", которому миграционная служба Швеции отказала в предоставлении убежища.

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* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

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