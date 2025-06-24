Коллеги Кайтуева заявили об ухудшении его состояния

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Состояние махачкалинского адвоката Заура Кайтуева после избиения силовиками ухудшилось, ему потребовалась госпитализация. Силовики угрозами заставили адвоката разблокировать телефон и получили доступ к конфиденциальной информации по его делам, заявила Адвокатская палата Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", махачкалинский адвокат Заур Кайтуев сообщил, что его избили 18 июня у здания одной из дагестанских силовых структур, куда он прибыл, чтобы представлять интересы своих доверителей. Затем его удерживали и избивали в здании другой силовой структуры.

"Мне скотчем обмотали руки сзади, надели на голову пакет и его также обмотали скотчем, после чего я получил удар по голове и потерял сознание. Когда я пришел в себя, я в очередной раз сказал, что я адвокат… После этого меня подняли то ли на второй, то ли на третий этаж, где я еще в течении часа находился с пакетом на голове и связанными руками", - говорится в заявлении адвоката Кайтуева. Спустя какое-то время с его головы сняли пакет, извинились и вывели из здания через задний вход. Около 20 адвокатов вызвались представлять интересы Заура Кайтуева, несколько пытались пройти к нему в здание силовой структуры, но не были пропущены.

Врачи диагностировали у Заура Кайтуева, помимо ссадин и ушибов, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 23 июня ему потребовалась госпитализация в связи с его ухудшившимся состоянием, головными болями и спазмами ног, сообщила Адвокатская палата Дагестана.

Всего за шесть дней до избиения Кайтуев выписался из больницы, где перенес сложную операцию на позвоночнике по имплантации межпозвоночного диска. В день избиения он был в специальном защитном корсете, о чем предупреждал силовиков, и испытывал физическую слабость.

Представители палаты отметили, что после избиения силовики “угрозами вынудили его разблокировать телефон, (...) проверили его на наличие каких-либо компрометирующих материалов против них, осматривали и обсуждали информацию, хранящуюся в личном телефоне адвоката по его адвокатским производствам и составляющую адвокатскую тайну”.

Защитники Кайтуева 20 июня подали в махачкалинский следственный отдел СКР заявление о нападении, похищении, нанесении увечий и препятствованию работе адвоката. В материалах проверки по заявлению говорится, что к Зауру Кайтуеву применили насилие “неустановленные сотрудники” ЦПЭ, их действия следователь квалифицировал как превышение должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК России), говорится в публикации на официальном сайте адвокатской палаты.

Следователь назначил Кайтуеву судебно-медицинскую экспертизу в республиканской больнице скорой помощи.

“Адвокатская палата совместно с инициативной группой адвокатов по защите прав Кайтуева держит на контроле ход событий по данному вопросу и предпримет все необходимые меры для обеспечения надлежащего и законного разбирательства преступных действий в отношении адвоката”, - отмечается в заявлении.

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