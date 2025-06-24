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17:51, 24 июня 2025

Штраф за публикацию о закрытых убежищах стал сигналом ростовским СМИ

Судейский молоток. Фото Михаила Ступина, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Штраф в 3 миллиона рублей за публикацию о закрытых убежищах во время атаки беспилотников учредителю ростовского издания DonDay связан с недовольством властей подобными материалами, которые вызывают возмущение в обществе. То, что штраф назначен "по максимуму", стало предупреждением СМИ.

Решение о штрафе учредителю ростовского издания за публикацию о закрытых убежищах во время атаки беспилотников "Кавказскому узлу" прокомментировали кандидат политических наук, доцент ИФиСПН ЮФУ Дмитрий Абросимов, медиаюрист Светлана Кузеванова и ростовский журналист, работающий в одном из федеральным СМИ.

О том, что учредитель издания DonDay.ru, ООО "Смарт Медиа", оштрафован на 3 миллиона рублей за публикацию о закрытых убежищах в ночь на 11 октября 2024 года в Каменске-Шахтинском, стало известно из решения апелляционной инстанции, опубликованного на сайте Ростовского областного суда.

Власти всем дали понять, что не стоит публиковать информацию о том, что закрыты бомбоубежища или что их нет вообще

Публикации о закрытых бомбоубежищах поднимают в обществе волну негатива, поэтому за такие публикации будут и дальше штрафовать СМИ, уверен Дмитрий Абросимов.

"Ростовская область – приграничная к СВО зона. Когда здесь начались атаки дронов, подобные проблемы всплыли наружу. Власти всем дали понять, что не стоит публиковать информацию о том, что закрыты бомбоубежища или что их нет вообще. Но некоторые СМИ, несмотря на это, продолжали писать о проблемах. Одно из них оштрафовали. Такие решения призваны больше не допускать подобных публикаций", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, изданию будет трудно, но оно сможет оплатить штраф.

"У них обороты есть. Они могут оплатить штраф и продолжить работать. Трудности, конечно, будут, но СМИ не закроется. Это вообще одно из ответвлений издания "Блокнот". Потом они стали самостоятельными с четким оппозиционным уклоном", - отметил он.

Ростовский корреспондент одного из федеральных СМИ рассказал "Кавказскому узлу", что в журналистской среде удивлены размером штрафа.

"Это очень большой штраф для любого местного СМИ. Все мы удивлены. Скорее всего, такое решение направлено на то, чтобы все остальные СМИ были крайне внимательны к тому, что публикуют", - сказал он на условиях анонимности.

По его словам, СМИ приграничных к зоне СВО регионов находятся под пристальным вниманием.

"За публикациями этих СМИ следят вдвойне активно, и при любой возможности СМИ будут наказаны за информацию подобного рода", - отметил он.

Размер штрафа удивил и Светлану Кузеванову.

"Удивляет, конечно, размер назначенного штрафа. Суды и надзорные органы редко назначают сразу санкции по верхней планке. Видимо, в этом случае возможная угроза жизни и безопасности граждан, по мнению государства, была очень существенной. Хотя соразмерно ли это последствиям распространения такой информации - большой вопрос", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

О праве журналистов использовать разные источники и не ждать разрешения на публикацию информации от администрации никто не вспоминает

По ее мнению, СМИ очень сложно доказать свою правоту в судебных процессах.

"К сожалению, в делах о фейках медиа крайне сложно доказать достоверность сведений. Часто значимая информация исходит от самых различных источников информации, в том числе анонимных, а практика борьбы с фейками свидетельствует о том, что единственно возможным и допустимым доказательством достоверности сведений считаются официальные заявления и позиции органов. Все остальное не принимается во внимание. При этом о праве журналистов использовать разные источники и не ждать разрешения на публикацию информации от администрации никто не вспоминает", - указала она. 

Как следует из определения Ростовского областного суда, штраф ООО "Смарт Медиа" назначен по административной статье о злоупотреблении свободой СМИ (часть 10.1 статьи 13.15 КоАП РФ) распространение под видом достоверной заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий. Суд назначил компании максимальный штраф по этой статье, хотя предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

Представители компании в апелляции заявили, что содержащаяся в материале информация не была заведомо недостоверной, поскольку была получена из открытого источника в сети Интернет – со страницы сообщества в социальной сети "ВКонтакте", а ООО "Смарт Медиа" не располагало данными о ее недостоверности. Также представители компании указали, что в обжалуемом постановлении нет выводов о том, каким образом закрытие убежища по отсутствующему в Федеральной информационной адресной системе адресу представляет угрозу жизни и безопасности граждан.

Также они отметили, что уже после размещения материала редакцией была проведена проверка, в ходе которой обнаружено, что по указанному в публикации адресу нет многоэтажного дома, после чего публикация была удалена и опубликовано опровержение. 

В решении суда отмечается, по данным администрации города, воздушная тревога в ночь на 11 октября 2024 года в Каменск-Шахтинском по указанному в публикации адресу не объявлялась, система оповещения не запускалась, а корреспонденты издания не обращались в администрацию с запросом о работе бомбоубежища. При этом спустя два месяца после размещения публикации, 16 декабря 2024 года, она оставалась на сайте издания. Суд оставил решение о штрафе в силе.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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