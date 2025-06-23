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19:58, 23 июня 2025

Следком заинтересовался задержками зарплат махачкалинским коммунальщикам

Сотрудница махачкалинского ЖЭУ №12 рассказывает о задержках зарплат. Кадр видео Умай Ибрагимовой / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Технические работники ЖЭУ №12 в Махачкале пожаловались на длительные задержки зарплаты. После огласки ситуации власти и следственные органы пообещали провести проверку. 

Информацию о длительных задержках зарплаты сотрудникам одного из жилищно-эксплуатационных управлений в Махачкале обнародовала журналистка РГВК "Дагестан" Умай Ибрагимова. С сотрудницами ЖЭУ №12 она встретилась у здания правительства, где те с утра "ждали Меликова". 

ЖЭУ №12 является управляющей компанией, подведомственной мэрии Махачкалы. По утверждению сотрудниц, задержки зарплаты начались с приходом нового директора и практикуются уже четыре года, при этом руководитель ЖЭУ объясняет их отсутствием финансирования со стороны администрации. 

"Оказалось, зарплату им не платят уже четвертый месяц. И это не впервые.

По их словам, четыре года одно и то же: несколько месяцев без денег, потом по частям выдают, а затем снова задержки. "Схема стабильно унизительная", - написала Ибрагимова в своем Telegram-канале, опубликовав короткое видеоинтервью с одной из сотрудниц компании. 

Молодая женщина на видео говорит, что уполномочена представлять "всех техничек ЖЭУ №12" в коммуникации с властями. "Нам говорят так: "Нет финансирования от администрации", - заявляет она. 

По словам сотрудницы ЖЭУ, за четыре года они обращались в трудовую инспекцию, прокуратуру и лично к главе Дагестана Сергею Меликову, но реакции на свои жалобы так и не получили. “Меликову мы пишем уже несколько обращений, они до него не доходят (...). Мы никуда не попали, ни к мэру нашему, ни к Меликову, ни к кому. Месяц назад мы записались, ждали, не дождались ни от кого ответа.На днях я позвонила узнать, когда нас вызовут, сказали: “Никто вас не вызовет”, - рассказала она о коммуникации с сотрудниками приемной главы Дагестана.

На публикацию Ибрагимовой отреагировал руководитель Центра управления регионом в Дагестане Исрафил Исрафилов. "Мы незамедлительно приступаем к проверке данной информации, установим контакт с сотрудницами и приложим все усилия для скорейшего разрешения этой ситуации. Каждый труд должен быть оплачен своевременно и в полном объеме", - написал он сегодня в своем канале.

Спустя полтора часа после Исрафилова на сообщение о задержках зарплаты в ЖЭУ №12 отреагировал и Следком Дагестана, отчитавшись о начале доследственной проверки. Еще через полтора часа, в 17.27 мск, Исрафилов отчитался, что с сотрудницей ЖЭУ №12 встретились врио мэра Махачкалы Джамбулат Салавов и его заместитель Нариман Темуркаев. Подробности встречи он пообещал опубликовать позднее. 

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Автор: "Кавказский узел"

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