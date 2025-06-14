Три бойца из Калмыкии убиты в военной операции

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Баатр Санджиев, Владимир Конников и Владимир Эренджинов убиты в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 133 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 13 июня были официально признаны убитыми в военной операции не менее 130 бойцов из Калмыкии.

Более 6800 бойцов с юга России признаны убитыми на СВО Не менее 3405 бойцов из СКФО и 3397 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В Чолун-Хамурской школе Ики-Бурульского района установлены мемориальные доски памяти убитых в военной операции Баатра Санджиева, Владимира Конникова и Владимира Эренджинова, сообщило 13 июня государственное РИА "Калмыкия".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 133 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.