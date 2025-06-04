Более 100 паломников отправились в Хадж из Северной Осетии

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Свыше сотни паломников из Северной Осетии отправились в хадж, сообщили в Духовном управлении мусульман республики. Стоимость поездки в 2025 году сохранилась на уровне прошлого года и составила 5700 долларов.

Хадж – это паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Стоимость хаджа для паломников из Северной Осетии в 2024 году осталась на уровне прошлого года и составляет 5700 долларов (почти 450 тысяч рублей), сообщил представитель Духовного управления мусульман республики "Кавказскому узлу". «Цена не изменилась, такая же, как и была в прошлом году», — уточнил собеседник.

В предыдущие годы, по его словам, стоимость варьировалась в зависимости от маршрута: комбинированная программа обходилась примерно в 3500 долларов, тогда как прямой рейс был дороже. Однако в этом году, подчеркнул он, комбинированных программ больше не предусмотрено. «С этого года все программы идут только прямые, то есть комбинированных рейсов уже нет», - сказали в ДУМ РСО-Алания.

Говоря о причинах повышения цен по сравнению с прошлыми годами, спикер отметил рост стоимости услуг со стороны Саудовской Аравии. «Саудовская Аравия подняли цену — на гостиницы, на все услуги. Поэтому уровень цен таков», — пояснил представитель ДУМ.

Квота на хадж для Северной Осетии в этом году составила 140 мест. По информации собеседника, из республики отправились 84 человека по линии Духовного управления, а еще 25 — по отдельной программе, предназначенной для родственников участников СВО. «Места всем хватило, всех охватили. Нашей квоты на всех наших паломников всегда хватает», — заверил он.

Паломники, выехавшие через ДУМ, летели прямым рейсом из Минеральных Вод. Родственники участников СВО направлялись в Саудовскую Аравию из Москвы через Дубай. «В этом году по программе СВО поехали родственники погибших — либо их родители, либо братья или сестры, кто-то из них», — добавил собеседник.

Он уточнил, что паломники прилетели в Медину прямым рейсом. В стоимость включены перелеты в обе стороны, проживание в Медине, Мекке, на Арафате и в долине Мина, а также двухразовое питание. «В Медине пробыли паломники три дня, и на третий день они выдвинулись уже в Мекку, совершили умру, и теперь завтра [4 июня] выезжают в долину Мина», — сообщил представитель духовного управления.

В 2024 году Хадж совершили 1 833 164 человека, из которых почти 90% прибыли из-за пределов Саудовской Аравии через морские, воздушные и сухопутные порты, говорится в сводке Главного управления статистики Саудовской Аравии. Среди паломников было больше мужчин, однако женщины составили 875 027 человек.

Хадж остается одним из крупнейших религиозных собраний в мире и пятым столпом ислама, обязательным для каждого мусульманина, обладающего физическими и финансовыми возможностями.

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