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09:55, 20 мая 2025

Боец из Северной Осетии убит в военной операции

Александр Гулунов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Дигорского района от 20.05.25, https://t.me/amsdigorskiyrayon/6489.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Гулунов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 410 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 18 мая официально признаны убитыми как минимум 409 бойцов из Северной Осетии.

Житель города Дигоры Александр Гулунов убит в специальной военной операции, сообщила администрация Дигорского района, информируя о дате похорон бойца.

Подробностей о бойце в публикации не приводится.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 410 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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