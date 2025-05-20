Волгоградский силовик арестован по подозрению в мошенничестве

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Суд в Ставрополе арестовал на 13 суток заместителя начальника полиции Волгоградской области Руслана Тоймухамедова, который подозревается в мошенничестве.

Решение об аресте высокопоставленного силовика принял Ленинский районный суд Ставрополя.

В сообщении, опубликованном на сайте суда 19 мая, говорится, что некая гражданка С. заведомо знала, что индивидуальный предприниматель Л. не имеет возможности организовать и провести бизнес-миссии в Туркменистане и Турции, "реализуемые с целью развития экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае". Несмотря на это она заключила с упомянутым ИП два договора возмездного оказания услуг по организации и проведению указанных миссий на сумму 850 тысяч рублей и 1,4 миллиона рублей.

В дальнейшем упомянутая гражданка представила отчет по организации и проведению бизнес-миссий с указанием недостоверных сведений об их участниках, чем нанесла министерству экономического развития Ставропольского края ущерб на сумму 2,35 миллиона рублей.

Следствие полагает, что к совершению указанных преступлений причастен арестованный заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Волгоградской области, он арестован на 13 суток до 27 мая. Ведется расследование уголовного дела по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере.

Арестованный - заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Волгоградской области Руслан Тоймухамедов, он был задержан на своем рабочем месте, информирует v1.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале мая были арестованы двое сотрудников уголовного розыска, которые, как считает следствие, угрожали жителю Ставрополья уголовным преследованием, требуя у него миллион рублей.

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