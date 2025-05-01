Два полицейских на Ставрополье заподозрены в вымогательстве взяток

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Сотрудники уголовного розыска угрожали жителю Ставрополья уголовным преследованием, требуя у него миллион рублей, заявило следствие.

Уголовное дело о вымогательстве и получении взятки возбуждено против замначальника отдела МВД "Левокумский" и его подчиненного, старшего оперативника уголовного розыска.

По информации регионального управления ФСБ, в августе 2024 года правоохранители, договорившись между собой, вымогали у жителя Ставропольского края взятку. Чтобы избежать уголовной ответственности по делу о незаконном обороте наркотиков, мужчина заплатил правоохранителям миллион рублей, сообщило 30 апреля информагентство “Интерфакс-Юг”.

Взятку полицейским передал фермер из села Урожайное: правоохранители заявили, что получили информацию о сбыте наркотиков на его животноводческой точке, а деньги от мужчины потребовали за непроведение проверки, указывает краевое управление Следкома.

Оба подозреваемых арестованы, но пока не уволены из органов внутренних дел - в главном управлении МВД сообщили, что в отношении них пока ведется проверка.

Статья о получении крупной взятки, сопряженном с вымогательством (часть 5 статьи 290 УК России) предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что в Дагестане троих полицейских осудили за превышение полномочий, незаконное лишение свободы и мошенничество: они задержали трех сельчан, вынудили их сознаться в незаконном обороте наркотиков, а затем предложили избежать доставления в отдел полиции и уголовного преследования, заплатив деньги.

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