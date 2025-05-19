Прокуратура заинтересовалась волгоградским перевозчиком после аварии с 18 жертвами в Калмыкии

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Семь человек погибли и 11 доставлены в больницу в результате столкновения пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Волгоград - Астрахань, с большегрузом на трассе в Калмыкии. По предварительной версии, авария произошла по вине водителя микроавтобуса, который выехал на встречную полосу.

ЧП произошло около 4.00 мск в Юстинском районе Калмыкии. В районе поселка Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В автобусе находились в основном жители Волгоградской, Астраханской областей и Калмыкии.

"Всего пострадали 18 человек, из них семеро - погибли, в том числе двое волгоградцев. 11 пассажирам, в том числе 1 жителю Волгоградской области, медицинскую помощь оказывают в местной ЦРБ", - сообщили в следственном управления СК РФ по республике.

По данным республиканского МВД, всего в пассажирском микроавтобусе, следовавшем по маршруту Волгоград - Астрахань, находился 21 человек, детей среди них не было.

После ДТП в Калмыкии возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) и по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц). Специалистами в ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса.

В МВД республики сообщают, что ДТП в Калмыкии произошло по вине водителя микроавтобуса, выехавшего на встречную полосу, передает ТАСС.

По словам жителя Астрахани, направлявшегося минувшей ночью из Волгограда домой, сидевшие на передних сидениях пассажиры микроавтобуса замечали, что управлявший транспортным средством мужчина практически засыпал за рулем, пишет издание "Высота V102.RU". Несмотря на это, водитель предпринял попытку обогнать попутный грузовик, однако не успел вернуться на свою полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с грузовиком с маркировкой Wildberries на кузове.

В свою очередь прокуратура Волгоградской области организовала проверку деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки по маршруту «Астрахань – Волгоград» в связи с аварией.

Автобус принадлежал ИП, зарегистрированному осенью 2013 года в Урюпинском районе. По данным из открытых источников, предприниматель обслуживает маршруты по направлению Волгоград — Астрахань и Волгоград — Саратов. Попавший в аварию автобус выехал в 21:10 от Центрального автовокзала Волгограда и должен был прибыть в Астрахань в 5:30, пишет сегодня телеграм-канал "V1.RU | Новости Волгограда".

Как информировал "Кавказский узел", вечером 29 сентября 2024 года крупный пожар произошел в станице Старокорсунской Краснодарского края после столкновения грузовика и рейсового автобуса на трассе. В автобусе находились болельщики ставропольского гандбольного клуба "Виктор", они возвращались домой после матча в Краснодаре. Пострадало не менее 25 человек, водитель грузовика погиб. Другие источники сообщили, что пострадали 30 человек.

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