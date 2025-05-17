Глава Махачкалы отчитался о сложной ситуации с уклонистами от призыва

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В Махачкале активизируется работа по розыску уклонистов, глава города Юсуп Умавов заявил о серьезной озабоченности из-за недостаточного числа призывников.

Глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил 16 мая о расширенном заседании призывной комиссии, которая была посвящена вопросам организации весеннего призыва.

В своем телеграм-канале Умавов отметил, что "текущая ситуация с призывной кампанией вызывает серьезную озабоченность". По его словам, речь идет о системных недостатках и необходимости "немедленно пересмотреть подходы и усилить координацию между военкоматом, органами МВД и местными администрациями". Об этом свидетельствуют данные о призывниках.

Среди мер, которые глава Махачкалы поручил ответственным лицам, на первом месте значится активизация совместной работы МВД, военкомата и глав районов по розыску уклонистов. Также планируется проводить разъяснительную работу среди населения и проводить мероприятия по повышению престижа военной службы.

Обеспечение выполнения плана призыва Умавов назвал "важной государственной задачей", которая требует совместной работы всех структур.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце прошлого года исследователи провели интервью с 42 мужчинами, которые потенциально попадают под призыв или указ о частичной мобилизации. В их числе - жители Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Выяснилось, что гуманистические, религиозные ценности и пацифистские взгляды служат опорой для стремления к сопротивлению призыву, но в некоторых случаях респонденты, придерживающиеся этих установок, отмечают, что при возникновении выбора - тюрьма или военная служба - они вынужденно выберут военную службу.

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