Число подписей против переименования Волгограда за сутки выросло в 11 раз

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1876 человек поставили подписи под петицией против переименования Волгограда в Сталинград

Как писал "Кавказский узел", После предложения актрисы Марии Шукшиной возвратить городу-герою Волгограду прежнее название Сталинград горожане создали петицию против этой инициативы, к 12.58 мск 12 мая под ней подписались 170 человек.

В Волгограде не первый год ведутся споры о возможном переименовании города в Сталинград: так, в 2023 году этого потребовали участники первомайского митинга КПРФ, назвавшие преувеличенными данные о массовых сталинских репрессиях. 29 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил президенту Владимиру Путину, что ветеранское сообщество просит переименовать аэропорт Волгограда в аэропорт Сталинград и Путин в тот же день подписал соответствующий указ. Переименование аэропорта укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники.

На 10.45 мск под петицией "Против переименования Волгограда в Сталинград: голос тех, кто живёт в этом городе" волгоградского активиста Дмитрия Якимова, опубликованной на сайте Change.Org, собрано 1876 подписей.

Менее чем за 12 часов с момента опубликования число подписей под петицией превысило 1500.

Напомним, поводом вновь заговорить о переименовании города стала оговорка курсантки Регины Султановой, которая присутствовала 30 апреля на встрече Путина с участниками марафона "Знание. Первые". Султанова, которая обозначена в списке участников встречи на сайте Кремля как активистка провластных организаций (Волгоградской областной общественной организации "Дом дружбы" и центра "Воин"), поблагодарила Путина за то, что он "переименовал город". Поправив ее, Путин спросил: "А вы считаете, что и город надо бы переименовать?". "Да, потому что все-таки это связано с глубокой историей. От всего населения (говорю), мы были бы очень рады", - заявила активистка. Другая участница форума заявила, что присоединяется к словам Султановой "как волгоградка", следует из видео диалога, опубликованного ТАСС. Путин пообещал "подумать” над предложением, отметив, что хотел бы выяснить мнение большинства горожан.

Официальная процедура переименования Волгограда в Сталинград, о котором "обещал подумать" Путин, предусматривает долгую последовательность бюрократических шагов, но может быть реализована и без референдума. Окончательное решение о переименовании города Волгограда в Сталинград может принять "только федеральный центр", поскольку переименования административных центров регионов России, согласно федеральному закону "О наименованиях географических объектов", "осуществляются федеральными законами", отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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