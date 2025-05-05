Трое полицейских убиты при перестрелке в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перестрелка с сотрудниками полиции произошла в Махачкале, трое сотрудников ДПС убиты, нападавшие скрылись.

В Махачкале произошла перестрелка: погибли трое сотрудников ГИБДД, сообщила сегодня РГВК Дагестан.

В центре Махачкалы произошло вооруженное нападение на сотрудников полиции. По предварительным данным, двое неизвестных открыли огонь по патрулю ДПС на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.

В результате перестрелки трое полицейских погибли. Нападавшие скрылись с места происшествия на угнанном служебном автомобиле. В городе объявлен план «Перехват», ведется поиск преступников. Район происшествия оцеплен, проинформировала телекомпания.

По данным сервиса “Яндекс-карты”, нападение на силовиков произошло на оживленном перекрестке - в 50 метрах от здания техникума дизайна, в 100 метрах от школы №12, в 130 метрах от здания мечети, в 200 метрах от Сквера депутатов.

Ранена 12-летняя девочка осколок попал ей в руку, сообщило сегодня Mash.

Официально к 14.51 мск МВД и Следком Дагестана не подтвердили эту информацию.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.