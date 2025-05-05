Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

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Гамлет Хачатрян из села Михайловское убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 401 боец из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая официально были признаны убитыми как минимум 400 бойцов из Северной Осетии.

О том, что 31-летний житель села Михайловское Северной Осетии Гамлет Хачатрян убит в зоне проведения специальной военной операции, 4 мая в своем телеграм-канале сообщила журналист Арзу Мамедова.

В марте семья Гамлета Хачатряна обратилась в поисковую группу за помощью в его поисках. Боец был признан без вести пропавшим и с 16 февраля не выходил на связь. Проверка показала, что он был убит, отметила Мамедова. По ее данным, у Гамлета остались двое детей.

Похороны пройдут 7 мая в селе Михайловское, сообщает телеграм-канал "KрыльяTV Осетия".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 401 бойца из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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