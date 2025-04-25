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    14:00, 25 апреля 2025

    Дудаев отреагировал на сообщения про оценку шахады экспертами Минюста

    Ахмед Дудаев. Фото: https://grozny.tv/news/main/41016

    НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

    Министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев объявил "ложью и клеветой" информацию о том, что эксперты Минюста усмотрели оправдание терроризма в тексте шахады. 

    Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни, который разместил на заднем стекле своего автомобиля шахаду на арабском языке, обвинен в оправдании терроризма. Авторы экспертизы, проведенной по поручению следствия Московским исследовательским центром, не увидели в надписи оправдания терроризма, поскольку она является одним из столпов ислама. Однако следователь назначил повторную экспертизу в экспертном центре Минюста, который ассоциировал эту надпись с "Аль-Каидой"* и признал оправданием терроризма, сообщил адвокат Калой Ахильгов. Он полагает, что повторная экспертиза была назначена, чтобы оправдать содержание его подзащитного в СИЗО.

    Шахада - первый из пяти столпов ислама, объединяющий два его главных положения – исповедание единобожия и признание пророческой миссии Мухаммада, говорится в справке "Кавказского узла".

    На сообщения о решении представителей Минюста по шахаде отреагировал министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Он 24 апреля разместил в своем телеграм-канале видеообращение к выходцам из Чечни, которые "засели в третьих странах". Согласно его заявлению, эти люди "смаковали на тему того, что в Российской Федерации запретили, признали экстремистской шахаду".

    Дудаев объявил эти сообщения "ложью и клеветой". "Что запрещается в Российской Федерации? В России признаётся экстремистской официальная символика террористических организаций, таких, как "Аль-Каида"*, ИГИЛ*, "Имарат Кавказ"* - когда на черном фоне, с ножами, с кинжалами надписи различные – то есть официально признанная атрибутика террористических организаций. Она, естественно, признаётся экстремистской", - заявил на видео министр.

    Можно и произносить, и выкрикивать, и писать шахаду, на автомобиле наклеивать

    А к шахаде "нет и не может быть никаких вопросов в Российской Федерации", подчеркнул он. "Здесь можно и произносить, и выкрикивать, и писать шахаду, на автомобиле наклеивать, на зеленом фоне, на белом, на прозрачном фоне. Главное, чтобы эти надписи не совпадали с официальной символикой террористических организаций", - сказал Дудаев.

    Он добавил, что "некие юристы" своими "некорректными формулировками в погоне за хайпом" дали повод для того, чтобы "эти [уничижительное слово] начали спекулировать на эту тему".

    На видео Ахмеда Дудаева обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником adan_bergstrom. "По его словам, речь идет вовсе не о запрете шахады, а всего лишь о запрете в России официальной символики террористических организаций. Два вопроса к кадыровскому министру: А) Символика «Талибана»**, который теперь для Москвы вроде бы как стал партнером и исключен из списка террористических организаций, является экстремистской? Б) В курсе ли Дудаев ситуации вокруг уроженца Чечни, которого хотят судить именно за размещенный на стекле автомобиля текст шахады? Если «да», есть еще вопросы. Если «нет», то тоже интересно", - написал он в своем комментарии.

    Напомним, прецедент с выводами экспертов о тексте шахады представляет угрозу для всех мусульман в России, которые также могут подвергнуться преследованию. Экспертом по делу должен выступить исламовед, заявили специалисты. 

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    * террористическая организация, запрещенная в России.

    ** 17 апреля Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан", но по состоянию на 25 апреля на сайте ФСБ движение все еще числится в списке террористических организаций.

    *** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

    Автор: "Кавказский узел"

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