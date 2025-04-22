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15:16, 22 апреля 2025

Эксперты Минюста сочли шахаду оправданием терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Экспертный центр Минюста опроверг выводы предыдущей экспертизы и заключил, что размещенная на стекле автомобиля шахада является оправданием терроризма, сообщил адвокат Калой Ахильгов. Он полагает, что повторная экспертиза была назначена, чтобы оправдать содержание его подзащитного в СИЗО.

Минюст признал шахаду на автомобиле оправдывающей терроризм, сообщил сегодня адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале.

Шахада - первый из пяти столпов ислама, объединяющий два его главных положения – исповедание единобожия и признание пророческой миссии Мухаммада, говорится в справочном материале "Кавказского узла".

По  его словам, молодой человек, который  разместил шахаду на арабском языке на заднем стекле своего автомобиля, обвиняется в оправдании терроризма. "В первой экспертизе, которую следствие поручило Московскому исследовательскому центру, указано, что в этой надписи нет никакого оправдания терроризма, поскольку это является одним из столпов Ислама. Но следователь не удовлетворился таким ответом и назначил повторную экспертизу в экспертном центре Минюста, который почему-то ассоциировал эту надпись с "Аль-Каидой"* и признал это оправданием терроризма", - сообщил Ахильгов.

Он указал, что защита обратилась  в Совет Улемов Духовного управления мусульман России за разъяснениями на этот счет, поскольку среди экспертов, признавших шахаду оправданием терроризма не было религиоведа.
 
По мнению Ахильгова, следствие добивалось проведения повторной экспертизы, так как молодой человек обвиняется по двум эпизодам:  за размещение символики талибов** и за размещение шахады на стекле своего автомобиля. При этом он с сентября 2024 года находится в СИЗО.

"Недавно Верховный суд России принял решение о приостановлении запрета на деятельность «Талибана»**, что означает, что она больше не признается террористической организацией. Это значит, что эпизод с талибами отпадет, а значит, что нужен хоть какой-то эпизод, чтобы оправдать нахождение нашего подзащитного в СИЗО, иначе, как говорится, по башке получат все: и следователь, и прокурор. Но такого допустить нельзя, поэтому, конечно, давайте назначим повторную экспертизу и признаем шахаду оправданием терроризма", - предположил Ахильгов.

Он отметил, что человек, произносящий шахаду искренне и с верой, тем самым принимает ислам. "Это своего рода символ верности и преданности Единому Богу и признания пророческой миссии Мухаммада. Например, на государственном флаге Саудовской Аравии арабской вязью написана шахада", - отметил адвокат.

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* организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России

**17 апреля Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан", но на 22 апреля на сайте ФСБ движение все еще числится в списке террористических.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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