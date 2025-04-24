Дело о шахаде против уроженца Чечни стало опасным прецедентом для мусульман

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Арест уроженца Чечни за размещенный на стекле автомобиля текст шахады представляет угрозу для всех мусульман в России, которые также могут подвергнуться преследованию. Экспертом по делу должен выступить исламовед, заявили специалисты.

Как писал "Кавказский узел", экспертный центр Минюста опроверг выводы предыдущей экспертизы и заключил, что размещенная на стекле автомобиля шахада является оправданием терроризма. Адвокат Калой Ахильгов полагает, что повторная экспертиза была назначена, чтобы оправдать содержание его подзащитного в СИЗО.

Шахада - первый из пяти столпов ислама, объединяющий два его главных положения – исповедание единобожия и признание пророческой миссии Мухаммада, говорится в справочном материале "Кавказского узла".

Уголовное дело против молодого человека, который разместил арабский текст шахады на заднем стекле своего автомобиля, возбудили по итогам мониторинга соцсетей, рассказал «Кавказскому узлу» адвокат Калой Ахильгов.

«Дело возбуждено в Преображенском следственном отделе Москвы после мониторинга соцсетей, по рапорту одного из оперативников, который мониторил социальные сети. Обвиняемый из Чечни, ему 37 лет, он женат, у него есть дети. Его машина изъята пока как доказательство», - сообщил адвокат.

По словам адвоката, изначальным поводом для интереса силовиков к уроженцу Чечни стал его репост ролика с талибами на его странице «ВКонтакте».

«Там была у него публикация про талибов, - не его пост, а репост какого-то ролика с талибами. И вот этот ролик стал как раз первопричиной возбуждения дела, а потом уже появились претензии по поводу машины. Сейчас, в принципе, эти дела по “Талибану”* должны быть приостановлены, точнее прекращены, - и, соответственно, у нас должен остаться вот этот один эпизод, который они вменяют в оправдание терроризма из-за схожести символики с запрещенной организацией», - отметил он.

В российских законах нет запрета на использование исламских и любых других религиозных символов, отмечает юрист Евгений Смирнов.

«Никаких запретов на размещение символики нет. Есть запрет на использование только того, что запрещено решением суда, то есть экстремистской и террористической символики. Если организация запрещена в РФ, то, следовательно, размещение ее символики наказуемо. Например, «Аль-Каида» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России) запрещена, и ее символику, соответственно, нельзя размещать», - сказал он «Кавказскому узлу».

Третьей по счету экспертизы можно добиться, если удастся доказать суду неполноту второй экспертизы, полагает юрист. «Назначение третьей экспертизы зависит от решения суда или следователя. Суд вправе назначать неограниченное количество экспертиз, если будет сомневаться в качестве и полноте предыдущих», - отметил он.

Опрошенные «Кавказским узлом» религиоведы, - профессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен, а также религиовед, захотевший остаться неназванным, - назвали обвинения в отношении уроженца Чечни опасным прецедентом.

«Я впервые слышу про то, что за размещение шахады на машине кого-то хотят привлечь к наказанию и уже арестовали. На самом деле это очень опасный прецедент. Я хочу верить, что суд примет оправдательное решение, - иначе любого мусульманина можно привлечь к ответственности, потому что многие используют фото шахады в своих телефонах, компьютерах и так далее», - сказал Леонид Сюкияйнен «Кавказскому узлу».

Он удивлен, что среди экспертов, признавших шахаду оправданием терроризма, не было религиоведа.

«Вопрос, а кто тогда сделал такой вывод. На основании чего комиссия пришла к такому результату, если там не было религиоведов и исламоведов? Если мы хотим дать объективный анализ, то нам нужны специалисты по исламу. Без их привлечения любая экспертиза будет заведомо ангажированной, поэтому нужна еще одна экспертиза с привлечением компетентных людей», - подчеркнул он.

По словам Сюкияйнена, это уголовное дело служит примером явного злоупотребления. «Насколько я помню, ни одна запрещенная в РФ организация не использует шахаду как свой символ. Шахада есть на флаге Саудовской Аравии. Эти следователи потом пойдут в посольство с требованием не использовать запрещенную символику? Абсурдная ситуация, честно говоря», - заключил.

Российский религиовед, захотевший остаться неназванным, также привел в пример государственный символ Саудовской Аравии.

«Любой специалист первым делом покажет флаг Саудовской Аравии, развевающийся на здании посольства этой страны в Москве. Если этого будет недостаточно, тогда специалисту придется объяснять значение и смысл шахады. После этого у суда не останется никаких вопросов к молодому человеку. Обязательно нужно проводить еще одну экспертизу с привлечением специалистов», - сказал он «Кавказскому узлу».

Он также считает это уголовное дело опасным прецедентом для мусульман. «Если будет одно обвинительное решение в отношении молодого человека, то ничто не помешает ссылаться на это решение в других случаях. Нет сомнений, что экспертиза – результат какой-то ошибки, незнания тематики, но из-за этой ошибки мы получим опасный прецедент», - указал он.

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* 17 апреля Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан", но на 22 апреля на сайте ФСБ движение все еще числится в списке террористических.



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