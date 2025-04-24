RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:53, 24 апреля 2025

Дело о шахаде против уроженца Чечни стало опасным прецедентом для мусульман

Текст шахады на флаге Королевства Саудовская Аравия. Фото: https://saudiflag.sa/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арест уроженца Чечни за размещенный на стекле автомобиля текст шахады представляет угрозу для всех мусульман в России, которые также могут подвергнуться преследованию. Экспертом по делу должен выступить исламовед, заявили специалисты. 

Как писал "Кавказский узел", экспертный центр Минюста опроверг выводы предыдущей экспертизы и заключил, что размещенная на стекле автомобиля шахада является оправданием терроризма. Адвокат Калой Ахильгов полагает, что повторная экспертиза была назначена, чтобы оправдать содержание его подзащитного в СИЗО.

Шахада - первый из пяти столпов ислама, объединяющий два его главных положения – исповедание единобожия и признание пророческой миссии Мухаммада, говорится в справочном материале "Кавказского узла".

Уголовное дело против молодого человека, который разместил арабский текст шахады на заднем стекле своего автомобиля, возбудили по итогам мониторинга соцсетей, рассказал «Кавказскому узлу» адвокат Калой Ахильгов.

«Дело возбуждено в Преображенском следственном отделе Москвы после мониторинга соцсетей, по рапорту одного из оперативников, который мониторил социальные сети. Обвиняемый из Чечни, ему 37 лет, он женат, у него есть дети. Его машина изъята пока как доказательство», - сообщил адвокат.

По словам адвоката, изначальным поводом для интереса силовиков к уроженцу Чечни стал его репост ролика с талибами на его странице «ВКонтакте». 

«Там была у него публикация про талибов, - не его пост, а репост какого-то ролика с талибами. И вот этот ролик стал как раз первопричиной возбуждения дела, а потом уже появились претензии по поводу машины. Сейчас, в принципе, эти дела по “Талибану”* должны быть приостановлены, точнее прекращены, - и, соответственно, у нас должен остаться вот этот один эпизод, который они вменяют в оправдание терроризма из-за схожести символики с запрещенной организацией», - отметил он.

В российских законах нет запрета на использование исламских и любых других религиозных символов, отмечает юрист Евгений Смирнов.

«Никаких запретов на размещение символики нет. Есть запрет на использование только того, что запрещено решением суда, то есть экстремистской и террористической символики. Если организация запрещена в РФ, то, следовательно, размещение ее символики наказуемо. Например, «Аль-Каида» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России) запрещена, и ее символику, соответственно, нельзя размещать», - сказал он «Кавказскому узлу».

Третьей по счету экспертизы можно добиться, если удастся доказать суду неполноту второй экспертизы, полагает юрист. «Назначение третьей экспертизы зависит от решения суда или следователя. Суд вправе назначать неограниченное количество экспертиз, если будет сомневаться в качестве и полноте предыдущих», - отметил он.

Опрошенные «Кавказским узлом» религиоведы, - профессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен, а также религиовед, захотевший остаться неназванным, - назвали обвинения в отношении уроженца Чечни опасным прецедентом.

«Я впервые слышу про то, что за размещение шахады на машине кого-то хотят привлечь к наказанию и уже арестовали. На самом деле это очень опасный прецедент. Я хочу верить, что суд примет оправдательное решение, - иначе любого мусульманина можно привлечь к ответственности, потому что многие используют фото шахады в своих телефонах, компьютерах и так далее», - сказал Леонид Сюкияйнен «Кавказскому узлу».

Он удивлен, что среди экспертов, признавших шахаду оправданием терроризма, не было религиоведа.

«Вопрос, а кто тогда сделал такой вывод. На основании чего комиссия пришла к такому результату, если там не было религиоведов и исламоведов? Если мы хотим дать объективный анализ, то нам нужны специалисты по исламу. Без их привлечения любая экспертиза будет заведомо ангажированной, поэтому нужна еще одна экспертиза с привлечением компетентных людей», - подчеркнул он.

По словам Сюкияйнена, это уголовное дело служит примером явного злоупотребления. «Насколько я помню, ни одна запрещенная в РФ организация не использует шахаду как свой символ. Шахада есть на флаге Саудовской Аравии. Эти следователи потом пойдут в посольство с требованием не использовать запрещенную символику? Абсурдная ситуация, честно говоря», - заключил.

Российский религиовед, захотевший остаться неназванным, также привел в пример государственный символ Саудовской Аравии.

«Любой специалист первым делом покажет флаг Саудовской Аравии, развевающийся на здании посольства этой страны в Москве. Если этого будет недостаточно, тогда специалисту придется объяснять значение и смысл шахады. После этого у суда не останется никаких вопросов к молодому человеку. Обязательно нужно проводить еще одну экспертизу с привлечением специалистов», - сказал он «Кавказскому узлу».

Он также считает это уголовное дело опасным прецедентом для мусульман. «Если будет одно обвинительное решение в отношении молодого человека, то ничто не помешает ссылаться на это решение в других случаях. Нет сомнений, что экспертиза – результат какой-то ошибки, незнания тематики, но из-за этой ошибки мы получим опасный прецедент», - указал он.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* 17 апреля Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан", но на 22 апреля на сайте ФСБ движение все еще числится в списке террористических.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:38, 24 апреля 2025
Боец из Ростовской области убит в военной операции
03:40, 24 апреля 2025
Гражданин Азербайджана осужден за сотрудничество с армянской разведкой
02:40, 24 апреля 2025
Двое военных из Краснодара убиты на Украине
00:43, 24 апреля 2025
Армения обвинила Азербайджан в обстреле жилого дома
16:55, 23 апреля 2025
Два бойца из Калмыкии убиты на Украине
13:58, 23 апреля 2025
3
 Проезд к восьми селам Дагестана закрыт после разрушения переправы
Все события дня
Новости
Учитель в школе. Фото: mahachkala.net.ru
23:56, 24 апреля 2025
Учителя назвали причины нехватки преподавательских кадров в Дагестане
Женщины в зале суда. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи программы Copilot
20:15, 24 апреля 2025
Кассационный суд отменил решение о компенсации активисткам центра "Марем"
На месте перестрелки в Дербенте. 23 апреля 2025 г. Скриншот видео https://dagestan-news.net/society/2025/04/23/162645.html
15:20, 24 апреля 2025
Вооруженный инцидент в Дербенте стал минимум вторым за полгода в Дагестане
Сотрудник правоохранительных органов. Фото: http://nac.gov.ru
13:47, 24 апреля 2025
Следствие отчиталось о предотвращении теракта в Дербенте
Военная операция. Фото: https://z.mil.ru
12:49, 24 апреля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6300
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
81-я годовщина депортации вайнахов!
Фото
20:54, 10 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» - 2024 (фото)
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Блогеры
Фото
22:08, 29 марта 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С праздником Ид аль-Фитр! (фото)
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
81-я годовщина депортации вайнахов!
Фото
20:54, 10 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» - 2024 (фото)
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
На месте перестрелки в Дербенте. 23 апреля 2025 г. Скриншот видео https://dagestan-news.net/society/2025/04/23/162645.html
24 апреля 2025, 15:20
Вооруженный инцидент в Дербенте стал минимум вторым за полгода в Дагестане

Военная операция. Фото: https://z.mil.ru
24 апреля 2025, 12:49
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6300

Факельное шествие в Ереване. Фото: Нарек Алексанян https://hetq.am
23 апреля 2025, 18:52
Жители Еревана почтили память жертв геноцида факельным шествием

Уборка пляжей Анапы от мазута. Фото t.me/opershtab23
23 апреля 2025, 12:58
Новые выбросы мазута найдены на трех пляжах в Анапе

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше