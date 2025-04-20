Пользователи Telegram поспорили о закрытии пляжей Анапы

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Решение о закрытии всех пляже Анапы - перестраховка, среди них есть пляжи, которые практически не затронуты выбросами, считают пользователи Telegram. Говорить о том, что на этих пляжах не будет новых выбросов ,преждевременно, возразили оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля на побережье в Анапе были найдены новые выбросы мазута. Однако власти Кубани объявили, что курортный сезон состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. Власти края сослались на заявление главы Роспотребнадзора о том, что "зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды". Согласно этому же заявлению, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского районе непригодны для купания, оперштаб Кубани опубликовал их карту.

3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко

Видео с пляжей Утриша и Сукко опубликовал в своем Telegram-канале блогер Юрий Озаровский.

"Чистейшие пляжи Сукко. <...> У нас чисто, выбросы нас не затронули, так что с решением Роспотребнадзора мы не согласны", - говорится на записи, которую он разместил в своем Telegram-канале, на который подписаны 48 223 человека, 19 апреля

Эта запись к 23.16 мск набрала 60 комментариев.

"А мы поедем. Забронировали отель в Витязево, где отдыхаем ежегодно", - написала Ирина.

"Пляжи Анапы закроют, но пляжи Абхазии откроют. Хотя мазут и другие нефтепродукты есть везде, особенно где порты", - возмутилась Елена.

Другие пользователи сочли, что говорить об отсутствии загрязнений и вреда для здоровья пока рано.

"В июне весь мазут, что сейчас пока на дне, всплывёт, и тому же Сукко мало не покажется", - предположила Надежда Рязанова.

"Лучше сезон пропустить, чем лечить последствия купания в таком море. Какой смысл ехать в Анапу, если нельзя купаться в море?" - спросил Александр Шишкин.

Эколог Роман Пукалов полагает, что купаться на ряде пляжей можно. "По поводу загрязнения морской воды в районе Утриша, в Сукко, Супсеха и ближе к Высокому берегу (Анапа, Краснодарский край). У меня есть надежда, что летом здесь можно будет купаться. Что сюда занесло ветром в декабре-январе только лёгкие, плавучие фракции мазута (их уже в небольшом количестве выбросило на берег), а тяжелые фракции здесь не утонули. И летом здесь не всплывут", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий.

Напомним, массовые отказы от детских путевок на летний отдых в Анапе вызвали финансовые трудности у лагерей, санаториев и туроператоров. "Продажи очень сильно упали, и коллеги столкнулись с дефицитом оборотных средств. Из крупных организаций отдыха и оздоровления детей видим 12 таких организаций, коллеги вернули больше чем 500 миллионов рублей заказчикам", - заявил 9 апреля замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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