Боец из Северной Осетии убит в военной операции

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Хетаг Цалиев из Дигорского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 381 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 17 апреля официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 380 бойцов из Северной Осетии.

Хетаг Цалиев убит в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила 18 апреля администрация Дигорского района в своем Telegram-канале, озвучив дату и место похорон. Подробности биографии бойца и обстоятельства гибели в сообщении не указаны.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 381 бойца из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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