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Кавказский узел

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17:38, 29 марта 2025

Житель Ингушетии задержан за пособничество террористам

Обвиняемый в кабинете следователя. Стоп-кадр видео управления Следкома России по Ингушетии от 29.03.25, https://t.me/su_skr06/3274.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Магаса был экстрадирован из Египта и помещен под стражу по делу об оказании помощи участникам террористической организации. Следствие считает, что он предоставил боевикам дом, где они скрывались.

Следователями задержан 55-летний житель Магаса. Он обвиняется в пособничестве участникам международной террористической организации  (часть 5 статья 33, часть 2 статьи 205.5 УК РФ ) и в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования (часть 5 статьи 33, часть  2 статьи 208 УК РФ), сообщило сегодня управление Следкома России по Ингушетии.

По версии следствия, с июня по октябрь 2023 года обвиняемый добровольно оказывал содействие членам незаконного вооруженного формирования – обособленной ячейки международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, предоставив им дом в селе Троицкое Сунженского района Республики Ингушетия для конспиративного проживания. 

После подозреваемый скрылся за пределами Российской Федерации, ему было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск. По запросу России обвиняемый экстрадирован из Египта и содержится под стражей, говорится в публикации в Telegram-канале ведомства. 

На видео, приложенном к публикации, силовики ведут обвиняемого на допрос в Следком. Его лицо скрыто, также низко натянут капюшон, видна лишь седая борода.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта 2023 года было совершено нападение на пост ДПС "Волга 24", расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Они еще дважды вступали в перестрелки с силовиками: 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, после чего им удавалось скрыться. При этом в ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года" о том, как развивались эти события.

После этих событий силовики не раз сообщали о задержании людей, которые оказывали пособничество участникам террористической группы. Так, 19 марта силовики отчитались, что задержан житель Ингушетии, который помогал скрываться участникам нападения на силовиков - предоставил им дом, покупал продукты.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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Автор: "Кавказский узел"

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