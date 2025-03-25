Аналитики назвали прецедентом поджог "Союза ветеранов боевых действий" в Ставрополе

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Подростки, задержанные в Ставрополе по делу о попытке теракта, признали свою вину, им грозят реальные сроки заключения. Происшествие вызвало в городе резонанс, поскольку поджигателям удалось исполнить план до конца, а силовики задержали их лишь после инцидента.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали подростков, подозреваемых в поджоге здания "Союза ветеранов боевых действий" в Ставрополе в ночь на 22 марта. Выгорело около 20 квадратных метров здания, обошлось без пострадавших. Несовершеннолетним вменяют покушение на теракт группой по предварительному сговору.

Поджог здания "Союза ветеранов боевых действий" в Ставрополе стал первым подобным инцидентом, когда исполнители довели задуманное до конца - ранее имели место попытки таких действий, но силовики превентивно задерживали подозреваемых, заявил глава Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын.

По его данным, подозреваемые - "самые обыкновенные" подростки, которыми было "легко манипулировать". "По моей информации, официальная версия соответствует истине: они искали в интернете, как легко и быстро заработать денег, нашли обещание денег и им указали на предмет для работы. На окнах этих зданий нет решеток, такие деяния легко совершать, но камеры стоят, где надо, и их быстро поймали. Это первый такой случай, когда подростки становятся жертвой манипуляций и при этом им удается доводить дело до конца. Раньше такие попытки были со стороны приверженцев каких-то террористических организаций. То есть они что-то подобное планировали, но силовики вовремя их задерживали. А в этом случае все, видимо, так быстро произошло, что у силовиков не было оперативной информации о том, что готовится поджог", - рассказал он "Кавказскому узлу".

Балдицын отмечает, что поджог вызвал большой резонанс в Ставрополе. "Безусловно, эта история вызвала большой резонанс в городе, на то поджог и был рассчитан. Это проспект Октябрьской революции, пешеходно-центровая улица, самый центр города. Он начинается от здания, где управление ФСБ, - а здание, которое пострадало, находится между лечебным центром ГУВД и домом, который принадлежал КГБ в свое время. Место знаменательное и громкое, резонанс был приличным: СМИ не молчали, активно распространяли информацию, мэр города обещал строго наказать виновных. Мне кажется, им грозит реальный срок, потому что пострадало здание и, насколько мне известно, сгорели некоторые реликвии внутри здания", - сообщил журналист.

Местная правозащитница, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что задержанные подростки полностью признали свою вину. «Насколько мне известно, подростки полностью признали свою вину. В ходе допроса рядом с ними были их родители. Они попросили провести судебный процесс в ускоренном режиме. Других подробностей не знаю, - поскольку речь идет о подростках, то официальной информации очень мало", - рассказала она "Кавказскому узлу".

Она также отмечает, что поджог вызвал большой общественный резонанс. "Все понимают, что подростки в поисках легких денег наткнулись на иностранные спецслужбы и совершили глупейшую ошибку. Конечно, все обвиняют их и их родителей за то, что вот так воспитали своих детей, но также есть люди, которые говорят, что вместо всякой бесполезной рекламы надо на государственном уровне снимать разъясняющие ролики и объяснять, особенно подросткам, что нельзя поддаваться на такие провокации и совершать подобные деяния", - отметила она.

По статье о попытке теракта подросткам действительно грозит реальный срок, указал юрист Евгений Смирнов. "Им грозит уголовная ответственность, предусмотренная для несовершеннолетних, в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет. Возможно, отбывать наказание они будут в воспитательной колонии. Суд мог бы смягчить наказание, если бы они не смогли завершить поджог, но они дело довели до конца, и это усугубляет ситуацию", - сказал он "Кавказскому узлу".

По словам юриста, если следствие найдет в деле "украинский след", то подросткам могут увеличить срок и добавить еще одну статью, о госизмене. "Но в этом случае следствию придется доказать, что подростки общались не с мошенниками, а с представителями украинских спецслужб. Если подростки полностью признали вину, следствие может ограничиться статьей о теракте", - отметил он.

Родителям подростков грозит только административный штраф и компенсация за причиненный ущерб, добавил юрист. "Родители могут быть привлечены по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Если их вина будет доказана, то им грозит штраф до 5 тысяч рублей. Кроме этого, им придется возместить ущерб за причиненный вред. По статье 1073–1074 ГК РФ родители обязаны компенсировать вред, причиненный детьми до 14 лет. Если подросткам 14–18 лет, ответственность переходит на них, но при отсутствии (у них) доходов и имущества ущерб взыскивается с родителей. По части ущерба может быть отдельное дело в виде гражданского иска, еще до завершения судебного процесса по основному делу", - объяснил Смирнов.

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