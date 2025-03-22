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16:43, 22 марта 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

Мемориальная доска Физули Фейтуллаеву. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Хивского района от 21.03.25, https://t.me/mo_khivskiy/19469.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Физули Фейтуллаев из Хивского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1317 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 21 марта официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине не менее 1316 бойцов из Дагестана.

Помощник гранатометчика Физули Фейтуллаев убит в  военной операции на Украине, сообщила 21 марта администрация Хивского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски в школе, где он учился. Как следует из информации на мемориальной доске, он убит 21 сентября 2024 года, ему было 34 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1316 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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