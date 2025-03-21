Житель Ингушетии извинился за публикации в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики вынудили извиняться перед камерой 19-летнего жителя Назрани, заподозренного в оправдании терроризма. Молодой человек раскаялся, что публиковал видео и комментарии, выразив сожаление, что это может привести к проблемам для его семьи.

Видео извинений 19-летнего жителя Назрани, обвиняемого в "оправдании и пропаганде терроризма", опубликовал Telegram-канал "Розыск Ингушетия". В видео, которое начинается с задержания молодого человека,, указано, что он подозревается в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и находится под подпиской о невыезде

По версии силовиков в 2023-2024 годах он размещал в Instagram* материалы, в которых оправдывал деятельность салафитского проповедника, принесшего клятву "Исламскому государству"**, известного как Ахмад Мединский.

После задержания силовики записали извинения жителя Назрани, его лицо на видео было заблюрено.

«Я раскаиваюсь, что публиковал террористические видео, писал комментарии, распространял их, поддерживал. Потому что это не истинный путь и может привести к проблемам родителям, семье и родственникам», - сказал он на видеозаписи. За кадром вопросы ему задает силовик.

"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений характерна, прежде всего, для Чечни, однако она распространилась и на другие регионы России. Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Летом 2024 года журналист из Дагестана Мурад Магомедов принес публичные извинения жителям Ингушетии за видеосюжет на федеральном телеканале, в котором говорилось, что девушка из Плиево, использовав элементы маскировки, будто бы вышла замуж несколько раз.

Материалы о случаях публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

** организация признана теро