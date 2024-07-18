Журналист из Дагестана Мурад Магомедов (в центре) принес публичные извинения жителям Ингушетии. Скриншот видео от 18 июля 2024 г телеграм канал The Magas Times

18 июля 2024, 12:05

Журналист из Дагестана извинился за таблоидный репортаж про многомужество в Ингушетии

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Журналист из Дагестана Мурад Магомедов принес публичные извинения жителям Ингушетии за видеосюжет на федеральном телеканале, в котором говорилось, что девушка из Плиево, использовав элементы маскировки, будто бы вышла замуж несколько раз.

Видео с извинениями журналиста из Дагестана Мурада Магомедова перед жителями Ингушетии опубликовало сегодня в своем телеграм-канале издание The Magas Times.

"Всем ингушскому народу приношу свои извинения. Не хотел никого задеть, не хотел никого обидеть", – сказал Магомедов на кадрах видео.

В описании видео поясняется, что журналист извинился за видеосюжет, который он сделал несколько лет назад. Материал вышел в эфире телеканала РЕН ТВ.

В таблоидном сюжете, о котором идет речь, рассказывается о девушке из села Плиево в Ингушетии, которая будто бы два раза вышла замуж, сделав это по аналогии с тем, как некоторые мужчины берут в жены нескольких женщин. При этом, по высказанной в репортаже версии, девушка изменила внешность - использовала линзы, увеличила губы. Автор также заявил, что на второй свадьбе присутствовал ее первый муж и родственники.

Сюжет сопровождался достаточно специфической подачей - фразами журналиста "Если на Кавказе есть многоженство, то почему нет многомужества", "Замужняя дама разыграла свадебный спектакль", "Надела хиджаб, голубые линзы, увеличила губы", "Девушка уже тогда была в шаге от провала" и другими спорными репликами.

Мурад Магомедов заявил, что этот видеосюжет он согласился сделать по заданию руководства, поскольку на тот момент еще не имел достаточного профессионального опыта. Он заявил, что если бы ему дали подобное задание сейчас, то он от него отказался бы.

На видео с Магомедовым показаны еще двое мужчин. После Магомедова взял слово один из них. Он заявил, что в Ингушетии старейшины тщательно проверяют репутацию девушек, которые выходят замуж. "Без этого никто и никогда не женится. Я это объяснил Мураду, он все понял", – сказал житель республики.

Этот пост в телеграм-канале The Magas Times, на который подписаны более 13,7 тысячи пользователей, на 12.00 мск набрал 54 отметки с реакцией пользователей и 23 комментария. Большая часть их авторов признвала не распространять недостоверную информацию.

"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений характерна, прежде всего, для Чечни, однако она распространилась и на другие регионы России. Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о случаях публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Примечание:

"Выходка у Вечного огня обернулась публичными извинениями для жителя Кубани", "Казанского блогера вынудили еще раз извиниться перед дагестанцами", "Практика публичных извинений стала обыденной с подачи властей Чечни".

Автор: "Кавказский узел"

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