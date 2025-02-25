Арсен Каноков попал под санкции Великобритании

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Сенатор от Кабардино-Балкарии оказался включен в новый санкционный список Великобритании.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года Арсен Каноков третий раз стал сенатором от Кабардино-Балкарии.

Власти Великобритании 24 февраля расширили антироссийские санкции, добавив в них российского сенатора Арсена Канокова. Под ограничения также попал замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Денис Попов. Кроме того, санкции введены против гендиректора телеканала "Царьград" Натальи Тюриной. Среди компаний, попавших под санкции, - Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Институт теоретической и прикладной механики им. Христиановича, пишет со ссылкой на британское правительство "Интерфакс".

Великобритания 23 февраля анонсировала крупнейший за время спецоперации на Украине пакет санкций против Москвы. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что пришло время "закрутить гайки" против Москвы, а поддержку Киеву со стороны Европы "удвоить". Британия также остается привержена выделению Киеву военной поддержки в размере 3,7 млрд долларов в год, сообщает, ссылаясь на министра, Forbes.

"Кавказский узел" писал, что ранее в отношении глав регионов юга России и республик Северного Кавказа неоднократно вводились различные санкции. Так, в июне 2023 года главы Кубани, Ставрополья и Адыгеи, а также глава правительства Чечни и омбудсмен Чечни были включены в санкционный список Евросоюза.

Сегодня стало известно, что предприятия Юга России попали под санкции ЕС. Сред тех, кто оказался в черном списке, - порты в Астрахани, на Кубани и в Дагестане.

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