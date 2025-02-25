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11:09, 25 февраля 2025

Предприятия Юга России попали под санкции ЕС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Под санкции попали, в том числе порты в Астрахани, на Кубани и в Дагестане.

"Кавказский узел" писал, что ранее в отношении глав регионов юга России и республик Северного Кавказа неоднократно вводились различные санкции. Так, в июне 2023 года главы Кубани, Ставрополья и Адыгеи, а также глава правительства Чечни и омбудсмен Чечни были включены в санкционный список Евросоюза.

Евросоюз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций запретил европейским компаниям проводить операции с шестью российскими аэропортами и пятью портами. В частности, вводится "полный запрет на трансакции в отношении определенных объектов российской инфраструктуры, в том числе двух московских (Внуково и Жуковский) и четырех региональных аэропортов, порта Астрахани на Волге, махачкалинского порта на Каспийском море, портов Усть-Луга и Приморск на Балтике, а также порта Новороссийск на Черном море", пишет со ссылкой на заявление Еврокомиссии ТАСС.

Кроме того, трансакции запрещены с региональными аэропортами Перми, Нижнекамска, Екатеринбурга и Пскова. Всего в 16-м пакете санкций указаны 48 физических и 35 юридических лиц. Ранее в заявлении Совета ЕС говорилось, что попавшие в санкционный список объекты используются для транспортировки военной техники и обхода ограничений.

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Автор: "Кавказский узел"

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