Дагестанский чиновник явился с повинной после перестрелки в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший заместитель мэра Махачкалы Алибулат Магомедов добровольно явился в полицию, где в отношении него расследуется дело о ранении в перестрелке четырех человек.

По данным пресс-службы МВД Дагестана, Алибулат Магомедов и его знакомый Сайпулакади Магомедов с 14 февраля разыскивались по делу о перестрелке, в которой получили ранения четыре человека.

Оба пришли в полицию. Силовики ранее вели переговоры с их родственниками, в результате объявленных в розыск удалось убедить, что в сложившейся ситуации явка с повинной будет наилучшим решением, сообщил 17 февраля телеграм-канал "Криминальная хроника МВД Дагестана", который ведет пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева.

Алибулат Магомедов и Сайпулакади Магомедов подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, 14 февраля около 21:05 мск в ходе возникшего конфликта они произвели выстрелы в четырех жителей Махачкалы, а затем скрылись, сказано в публикации.

В конфликте участвовало семь человек: гендиректор фирмы "Стройоригинал" и его братья. На стороне Магомедовых был еще один человек. По данным источников, причиной перестрелки стал контракт на строительство в селе Хурик, Алибулат Магомедов был недоволен срывом сроков, сообщила 15 февраля газета "Черновик".

До января текущего года Алибулат Магомедов являлся заместителем главы администрации Махачкалы, затем перешел в Минстрой Дагестана, сказано в публикации.

В настоящее время Алибулат Магомедов занимает должность исполняющего обязанности руководителя дирекции единого государственного заказчика-застройщика, указывается на сайте Минстроя республики.

"Кавказский узел" также писал об инциденте с нападением на сотрудника полиции в Дербенте, к которому оказался причастен сын бывшего лавы Табасаранского района. 9 февраля в Дербенте трое мужчин избили полицейского, один из них завладел его табельным оружием и выстрелил в силовика. Позже подозреваемые были задержаны, 11 февраля суд в Дербенте арестовал их. Один из подозреваемых – сын бывшего главы Табасаранского района Сандро Шихмагомедов. Нападение не связано с терроризмом, оно произошло после конфликта в одном из ночных заведений, отметили дагестанские журналисты.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и Вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ, в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.