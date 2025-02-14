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06:02, 14 февраля 2025

Два бойца из Калмыкии убиты на Украине

Андрей Беленков. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Малодербетовского района от 13.02.25, https://t.me/mdrmork/15118.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Беленков и Кару Санджиев из Малодербетовского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 110 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине власти признали убитыми не менее 108 бойцов из Калмыкии.

Младший сержант Андрей Беленков пропал без вести 30 июня 2024 года, недавно в зоне боевых действий были обнаружены его останки, сообщила сегодня администрация Малодербетовского района. Ему было 33 года. После школы Беленков получил профессию автомеханика,затем женился, в семье родились двое детей. В декабре 2023 года он подписал контракт. За время службы был ранен, после лечения в госпитале побывал дома и вернулся на службу, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Парта героя Кару Санджиеву. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Малодербетовского района от 25.12.24, https://t.me/mdrmork/14788.Ранее районные власти сообщили, что в военной операции убит педагог Малодербетовской гимназии им. Б.Б. Бадмаева Кару Санджиев. Он был мобилизован осенью 2022 года, убит 15 сентября 2023 года. Как следует из информации на именной парте, фотография которой приложена к сообщению, Санджиеву было 32 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 110 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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