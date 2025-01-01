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02:49, 1 января 2025

Житель Калмыкии убит в ходе СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анатолий Лиджиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 108 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел",  к 26 декабря власти признали убитыми с начала военной операции на Украине как минимум 107 бойцов из Калмыкии.

О смерти Анатолия Лиджиева сообщается на официальной странице социальной сети "ВКонтакте" администрации Октябрьского района республики. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 108 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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