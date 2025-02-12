Астемир Абаев арестован по делу о мошенничестве

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Суд в Москве заключил под стражу Астемира Абаева, который руководит военно-строительным управлением, занимавшимся строительством школ в Дагестане.

Хамовнический райсуд Москвы заключил под стражу на два месяца Астемира Абаева, руководителя Главного военно-строительного управления (ГВСУ) №4 - генподрядчика Военно-строительного комплекса Минобороны. Ходатайство о его аресте было подано Главным военным следственным управлением СКР, сообщает сегодня "Коммерсант".

42-летний Астемир Абаев возглавил ГВСУ-4 несколько лет назад, он арестован в рамках дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере), пишет издание.

По данным телеграм-канала Baza, дело Абаева может быть связано с деятельностью ГВСУ в Дагестане, где организация занимается строительством более 70 объектов.

Военные строители под руководством Абаева, в частности, возвели в Махачкале школу на 1224 места, которая была открыта в 2023 году, сообщила 1 сентября 2023 года на своем сайте Военно-строительная компания Минобороны.

"Военным строителям было поручено построить в Дагестане 73 объекта образования, из которых 16 мы уже сдали и до конца года завершим еще 13 на 17450 ученических мест", - приводятся в публикации слова Астемира Абаева, сказанные на церемонии открытия школы.

Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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