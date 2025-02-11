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15:28, 11 февраля 2025

Военный из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мамей Мамеев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1233 бойца из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 8 февраля официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1232 бойцов из Дагестана. 

Уроженец села Икра Курахского района Мамей Мамеев убит в военной операции на Украине, сообщила 10 февраля администрация Курахского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1233 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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