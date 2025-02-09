Гази Исаев обжаловал приговор

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Бывший глава полиции Кизлярского района Гази Исаев, приговоренный к пожизненному заключению за причастность к серии терактов в московском метро, обжаловал приговор в Верховном суде России.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года суд в Москве начал рассматривать дело полковника полиции Гази Исаева, обвиняемого в связях с организаторами серии терактов. Подсудимый заявил о своей невиновности, назвав дело заказным. Исаев обратил внимание, что обвинение строится на показаниях осужденных боевиков, с которыми он и боролся. Исаев считает эти показания местью осужденных, подчеркнул защитник. Сегодня суд в Москве признал Гази Исаева виновным в причастности к терактам в метро и приговорил к пожизненному лишению свободы. Кроме того, с Исаева взыщут более 17 миллионов рублей в возмещение убытков метрополитена. Он также лишён звания полковника.

Согласно итоговой версии следствия, начальник отдела полиции Кизлярского района Гази Исаев в 2010 году был членом сообщества боевиков под руководством Магомедали Вагабова, а также состоял в вооруженной группировке Абаса Рамазанова и помог им совершить два теракта в московском метро. Обвинения Исаеву были предъявлены по части 3 статьи 210 (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), части 3 статьи 209 (бандитизм с использованием служебного положения) и пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт с умышленным причинением смерти) УК РФ.

Бывший начальник РОВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаев обжаловал в Верховном суде Российской Федерации приговор, который был вынесен ему по обвинению в причастности к терактам в московском метро, пишет 7 февраля РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Жалоба передана военной коллегии и находится на изучении, ее могут отдать на рассмотрение на заседании или же вынесут отказ в передаче.

Взрывов 29 марта 2010 года было два - на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры". В результате 40 человек погибли, более ста получили ранения. Ответственность за эти теракты взял на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров, который заявил, что мстил военным за действия в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ".

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