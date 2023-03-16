Гази Исаев в зале суда. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fypIe-G80o8

16 марта 2023, 14:29

Гази Исаев приговорен к пожизненному сроку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бывший начальник полиции по Кизлярскому району Гази Исаев признан судом в Москве виновным в причастности к терактам в метро и приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года суд в Москве начал рассматривать дело полковника полиции Гази Исаева, обвиняемого в связях с организаторами серии терактов. Подсудимый заявил о своей невиновности, назвав дело заказным. Исаев обратил внимание, что обвинение строится на показаниях осужденных боевиков, с которыми он и боролся. Исаев считает эти показания местью осужденных, подчеркнул защитник. Прокурор запросил для Исаева пожизненный срок.

Согласно итоговой версии следствия, начальник отдела полиции Кизлярского района Гази Исаев в 2010 году был членом сообщества боевиков под руководством Магомедали Вагабова, а также состоял в вооруженной группировке Абаса Рамазанова и помог им совершить два теракта в московском метро. Обвинения Исаеву предъявлены по части 3 статьи 210 (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), части 3 статьи 209 (бандитизм с использованием служебного положения) и пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт с умышленным причинением смерти) УК РФ. По части 3 статьи 205 УК РФ Исаеву грозит до пожизненного лишения свободы.

Сегодня оглашен приговор полковнику Исаеву. По статье о теракте ему назначено пожизненное заключение, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Кроме того, с Исаева взыщут более 27 миллионов рублей  в возмещение убытков метрополитена. .Он также лишён звания полковника.

На оглашении присутствовали множество корреспондентов российских СМИ, а также родственники и коллеги осуждённого.

Исаев также признан виновным по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), однако по этой статье его освободили от наказания в связи с истечением срока давности, сообщило сегодня ТАСС.

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Примечание:

"Суд отказался закрыть процесс над уроженцем Дагестана по делу о терактах в метро", "Следствие объяснило связь Нурова со взрывами в метро", "Силовики пришли с обысками к главе Кизлярского района".

Автор: Нахим Шеломанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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