Обвинение запросило пожизненный срок для полковника Исаева

09 марта 2023, 15:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Прокурор предложил приговорить к пожизненному заключению полковника полиции, бывшего главу полиции Кизлярского района Гази Исаева, обвиняемого в связях с организаторами серии терактов в Москве. Исаев назвал дело сфабрикованным.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года суд в Москве начал рассматривать дело полковника полиции Гази Исаева, обвиняемого в связях с организаторами серии терактов. Подсудимый заявил о своей невиновности, назвав дело заказным. Исаев обратил внимание, что обвинение строится на показаниях осужденных боевиков, с которыми он и боролся. Исаев считает эти показания местью осужденных, подчеркнул защитник.

Согласно итоговой версии следствия, начальник отдела полиции Кизлярского района Гази Исаев в 2010 году был членом сообщества боевиков под руководством Магомедали Вагабова, а также состоял в вооруженной группировке Абаса Рамазанова и помог им совершить два теракта в московском метро. Обвинения Исаеву предъявлены по части 3 статьи 210 (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), части 3 статьи 209 (бандитизм с использованием служебного положения) и пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт с умышленным причинением смерти) УК РФ. По части 3 статьи 205 УК РФ Исаеву грозит до пожизненного лишения свободы.

Представитель гособвинения в четверг запросил пожизненный срок лишения свободы для начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева, обвиняемого по делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году.

"В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил признать Исаева виновным в терактах и участии в организованном преступном сообществе с использованием своего служебного положения и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", - процитировала ТАСС слова представителя пресс-службы суда.

Прокурор посчитал, что первые пять лет Исаев должен провести в тюрьме, а дальше - в колонии особого режима, пояснила она. Исаев вину не признал. В начале процесса полковник заявлял, что дело носит заказной характер и было сфабриковано из-за того, что он "хотел посадить главу Кизлярского района", сообщило сегодня РИА "Новости".

Взрывов 29 марта 2010 года было два - на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры". В результате 40 человек погибли, более ста получили ранения. Ответственность за эти теракты взял на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров, который заявил, что мстил военным за действия в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ".

Гособвинитель также предложил лишить подсудимого специального звания полковника полиции и назначить ему в качестве дополнительного наказания штраф в размере 900 тысяч рублей. Он отметил, что Исаев знал о готовящемся преступлении, но, будучи сотрудником правоохранительных органов, не сообщил о нем, а более того — активно в нем участвовал.При этом гособвинитель просил суд учесть в качестве смягчающих вину подсудимого обстоятельств его исключительно положительные характеристики и поощрения по службе и наличие несовершеннолетнего ребенка, сообщило сегодня BFM.

Полковник Гази Исаев в очередной раз на заседании отказался признать вину. "Обвинение в отношении меня от начала и до конца ложное, сфабрикованное сказочниками-следователями и операм. Прошу меня судить по моим делам, а не по чьим-то лживым словам", - сказал он.

В суде Исаев заявлял, что попал на скамью подсудимых благодаря бывшему главе Кизлярского района Александру Погорелову, который скончался в 2021 году. По мнению защиты Исаева, таким образом тот отомстил силовику за проверки, которые вылились сразу в несколько уголовных дел, сообщило издание.

9 июля 2020 года глава Кизлярского района Александр Погорелов, занимавший этот пост с 2015 года был отстранен от должности, после этого он был помещен под домашний арест. В том же году стало известно, что он заподозрен в махинациях с землей и превышении полномочий.

Адвокат Эльдар Хастинов в свою очередь попросил оправдать подзащитного, считая его вину недоказанной, так как ряд свидетелей оговаривают подсудимого, а ряд дали показания со слов других лиц. "Я уверен, что суду не представлено достоверных, прямых доказательств вины подсудимого. Я прошу оправдать моего подзащитного за непричастностью. к преступлением", — приводятся его слова в публикации.

Председательствующий судья Константин Репета сообщил, что суд выслушает последнее слово подсудимого 12 марта, а 16 марта будет оглашен приговор.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.