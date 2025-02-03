Сняты временные ограничения на работу волгоградского аэропорта

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Аэропорт Волгограда возобновил работу, приостановленную для обеспечения безопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 2 февраля работа аэропорта Волгограда была приостановлена для приема и вылета самолетов, с чем связаны ограничения - не сообщалось.

Временные ограничения, введенные в аэропорту Волгограда, были сняты около 00.00 мск, пишет сегодня, 3 февраля РИА "Новости" со ссылкой на представителя Росавиации Артема Кореняко.

По его словам, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

"Кавказский узел" писал, что сегодня вечером в соседней Ростовской области дежурные средства противовоздушной обороны обезвредили беспилотный летательный аппарат.

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