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23:50, 2 февраля 2025

Работа аэропорта Волгограда приостановлена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорт Волгограда временно закрыт для приема и вылета самолетов. 

О том, что аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщили сегодня в Росавиации.

"Ограничения введены с 21.42 мск для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов", - сказано в сообщении, которое цитирует телеграм-канал "RT на русском".

Конкретные причины закрытия аэропорта пока не сообщаются.

В частности, на вылет задерживается рейс авиакомпании "Победа" до московского аэропорта "Шереметьево", отмечает телеграм-канал Shot.

"Кавказский узел" писал, что сегодня вечером в соседней Ростовской области дежурные средства противовоздушной обороны обезвредили беспилотный летательный аппарат.

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Автор: "Кавказский узел"

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