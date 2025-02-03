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02:47, 3 февраля 2025

Карабахские аналитики раскритиковали обвинение Гарибу Бабаяну

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Действия неизвестных, которые пели в центре Еревана песню про Карабах на азербайджанском, были, вероятно, провокацией, а ученый Гариб Бабаян не написал ничего такого, из-за чего следовало возбуждать уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля в Армении был задержан ученый из Нагорного Карабаха Гариб Бабаян. В соцсети он прокомментировал видеоролик, на котором неизвестные поют в центре Еревана песню про Карабах, как утверждается, на азербайджанском языке. Представители армянских силовых структур заявили, что поющие - граждане Ирана, а Бабаяна обвинили в разжигании ненависти.

Действия мужчин, которые в центре Еревана распевали песню про Карабах, и обвинение Гариба Бабаяна в разжигании ненависти 2 февраля прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" общественный и политический деятель Нагорного Карабаха Тигран Петросян; адвокат, члены палаты адвокатов Нагорного Карабаха Рафаэл Мартиросян; председатель общественной организации «За Гадрут», вынужденный переселенец Левон Айриян и председатель Союза журналистов Нагорного Карабаха Ким Габрелян.

«По моему глубокому убеждению, действия азербайджанцев на площади в Ереване были провокацией с их стороны», - заявил 2 февраля Тигран Петросян.

«Они думали, что пение «Карабах» на площади вызовет драку. Я думаю, им было поручено заставить армян избивать их, что доказывало бы тезис Алиева о том, что в Армении распространен «фашизм». Это серьезная пища для размышлений. Но власть занята тем, что делает очередное шоу, а в итоге потеряла несколько процентов рейтинга, причем сознательно. Из всего этого можно сделать вывод, что у армянского народа будут трудные времена», - отметил Петросян.

«Деяние Гариба Бабаяна не имеет признаков преступления», - считает Рафаэл Мартиросян. По его мнению, «Бабаян в своем посте выразил беспокойство, что певцы и танцоры на площади в Ереване совершали провокационные действия». Адвокат призвал «обратить внимание не только на юридическую сторону ситуации, но и на внешнеполитическую».

«Можно предположить, что кто-то организовал акцию c поющими азербайджанцами на площади в Ереване», - полагает Левон Айриян.

«Можно даже предположить, что кто-то гарантировал с нашей стороны, что им ничего не угрожает. Театральная постановка, вероятно, была подготовлена для изучения процесса прихода турков в Армению. Мы все знаем, что если власть не поменяется, это произойдет. Мы ничего не делаем, чтобы этого не случилось, а когда турки заполнят страну, будем кричать, что это неправильно. А власть знает, что все его действия останутся безнаказанными», - заявил общественный деятель.

«Действия армянских правоохранительных органов в отношении Бабаяна неприемлемо», «возможно Гариб Бабаян имел моральное право протестовать против наглости азербайджанцев», заявил Ким Габрелян.

«Ненавидеть врага и сеять вражду – это не одно и то же. Миллионы армян, проживающих в разных странах мира, до глубины души ненавидят турок, но их за это не осуждают. И они не могут судить, потому что это их наследственное право», - выразил мнение Габриелян.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись боевые действия. Информация об этой эскалации карабахского конфликта приведена в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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