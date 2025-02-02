Суд отказался арестовывать Гариба Бабаяна

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Карабахский ученый Гариб Бабаян, обвиняемый в разжигании ненависти, отпущен под административный контроль и ограничение права на публичные высказывания. Перед зданием суда, где избиралась мера пресечения Бабаяну, прошла акция, ее участники обвинили власти Армении в ограничении свободы слова.

Как писал "Кавказский узел", ученый из Нагорного Карабаха Гариб Бабаян обвинен в разжигании ненависти после публикации в соцсети.

Суд отказался арестовывать Гариба Бабаяна, сообщил сегодня, 2 февраля, корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Вадим Айрапетян.

По его словам, ходатайство следствия об аресте было отклонено. "В его отношении избрана мера пресечения - административный контроль и ограничение права на публичные высказывания", - пояснил он.

Перед зданием суда в административном районе Ачапняк в Ереване, где избиралась мера пресечения Бабаяну, собрались сочувствующие граждане. По данным одного из участников акции, пришли "сотни человек". Полиция подтянула к зданию суда силы.

На непродолжительное время протестующие перекрыли магистраль "Север-Юг", однако полиция освободила дорогу, но позже сама перекрыла ее, чтобы помешать приезду других протестующих, сообщил один из протестующих в прямом эфире на странице Национально-демократического полюса.

Бывший омбудсмен и госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян назвал ходатайство об аресте Гариба Бабаяна "абсурдным, незаконным и аморальным".

"Значит, эти антинациональные власти вместо того, чтобы возбудить уголовное дело против тех, кто на видео, опубликованном Гарибом Бабаяном, исполнил на площади в Ереване песню, разжигающую вражду и оскорбляющую наше национальное достоинство, решили осудить человека, опубликовавшего это видео", - отметил на своей странице в Facebook* Бегларян.

Он потребовал от СНБ и СК прекратить "позорное уголовное дело против Гариба Бабаяна и возбудить новое уголовное дело против лиц, запечатлённых в упомянутом видео".

То, что люди на видео были гражданами Ирана или то, что видео было снято месяц назад, никоим образом не меняет суть происходящего и его правовую оценку, считает Бегляран.

Сообщение Следственного комитета по поводу видеоролика полностью отражает антиконституционные практики в стране, заявил бывший омбудсмен Армении Арман Татоян.

"Это текст в защиту политических властей. Данное дело выгодно азербайджанской пропаганде против Армении, поддерживает азербайджанские ложные тезисы в отношении армянского народа и Армении. Более того, человека незаконно задерживают, заявляя, что уголовное преследование возбуждено за критику власти и правоохранительных органов. Это незаконная и антиконституционная практика", - заявил Татоян.

Комментарий Бабаяна является исключительно критикой властей, считает правозащитница, член общественной организации "Защита прав без границ" Аракс Мелконян.

"О какой ненависти и вражде к власти и полиции вообще идет речь? Что это за позор и беззаконие? Причем здесь политические взгляды, социальная группа? На каком основании человека задержали, а тем более подали ходатайство о его заключении под стражу? Ему 70 лет!" - написана она на своей странице в Facebook*.

"Если кто-то делает запись в социальных сетях, задавая вопросы властям, это не может быть основанием для его ареста или заключения под стражу", - отметила на своей странице в Facebook* правозащитница Зара Ованнисян.

По ее мнению, это очевидное подавление свободы слова и посягательство на личную свободу. "Как можно возбуждать дело на основании ненависти и дискриминации?" - задается она вопросом.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись боевые действия. Информация об этой эскалации карабахского конфликта приведена в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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