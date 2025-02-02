Ученый из Нагорного Карабаха обвинен в разжигании ненависти

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Уголовное дело по статье о разжигании ненависти возбуждено в Армении против карабахского ученого Гариба Бабаяна, который в соцсетях опубликовал видеоролик, на котором иностранцы поют песню про Карабах в центре Еревана. Бабаян утверждает, что поющие - граждане Азербайджана.

Служба национальной безопасности Армении заявила в Следком на кандидата философских наук, общественного деятеля из Нагорного Карабаха Гариба Бабаяна. Против ученого возбуждено дело по факту разжигания ненависти в интернете. СК задержал Бабаяна.

Бабаян в последние годы работал в Нагорном Карабахе, где преподавал в местных университетах. Является членом Ассоциации международного права России и Экспертного Совета ЧКРИАЦ РИСИ (Черноморско-Каспийский региональный информационно-аналитический центр Российского института стратегических исследований). В 2022 году основал и возглавил «Независимый Центр Стратегических Исследований» в Степанакерте. В блокаду находился в Нагорном Карабахе, был депортирован в Армению в сентябре 2023 года.

30 января в соцсети Facebook' на странице «Независимого Центра Стратегических Исследований» был опубликован видеоролик, где, по утверждению автора, азербайджанцы в центре Еревана поют песню про Карабах. Автор считает позором, что «группа азербайджанцев на центральной площади в Ереване поют на азербайджанском языке песню «Гарабах», и возмущается, что полиция не задерживает их, но «может избивать матерей наших погибших солдат в Ераблуре».

Далее автор предлагает представить, «что бы было с группой таких же молодых армян в Баку, если они пели бы песню на армянском, хоть даже не патриотическую». Он считает поведение азербайджанцев и турков в Армении и армянских властей «издевательство» над армянами, и задается вопросом: "До каких пор вы будете все это терпеть и молчать?"

Видеоролик быстро распространился в соцсети, 31 января СНБ Армении выступила с заявлением, что «поющие на площади мужчины являются гражданами Ирана». Они находились в Армении с 30 декабря по 3 января.

1 февраля СНБ опубликовала сообщение, что «руководителем общественной организации «Независимый центр стратегических исследований» Г.Б. совершил уголовное преступление по факту разжигания ненависти в Интернете».

«30 января 2025 года в интернете был распространен видеоролик с участием группы граждан Исламской Республики Иран, снятый на площади Республики в Ереване. В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности Республики Армения, были получены фактические данные, подтверждающие, что видеозапись, ставшая причиной широкого общественного резонанса, была опубликована руководителем общественной организации «Независимый центр стратегических исследований» Г.Б. через его одноименный аккаунт в Facebook*. В приложенном к видео сообщении Г.Б., используя информационно-коммуникационные технологии, выступил с публичным заявлением, направленным на разжигание и/или пропаганду ненависти и нетерпимости в отношении определенной группы людей по политическим и социальным обстоятельствам. На основании полученных данных, подтверждающих признаки преступления, предусмотренного статьей 329, частью 2, пунктом 3 Уголовного кодекса Республики Армения, в Следственный комитет Республики Армения подано заявление о совершении уголовного деяния», - говорится в сообщении СНБ Армении.

Вечером 1 февраля СК пригласил Бабаяна на допрос, после чего тот был задержан, а в суд было направлено ходатайство об его аресте, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Давид Ованнисян.

Близкие Гариба Бабаяна рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что Бабаян 31 января девять часов провел в СНБ Армении. В тот же день его отпустили домой, а уже 1 февраля он был вызван в Следственный комитет. "Следствие требует применить в отношение него арест в качестве меры пресечения", - отметил один из знакомых Гариба Бабаяна.

В офисе омбудсмена Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что офис получил заявление от родных Гариба Бабаяна и будет следить за процессом.

Офицер запаса Владимир Ованнисян заявил, что на центральной площади в Ереване, действительно пели на азербайджанском языке песню "Гарабах - моя родина". По его словам, он 30 января прибыл на площадь, когда принял звонок от знакомых, что на площади поют азербайджанцы. "Когда я прибыл на площадь, поющие уже ушли на другую улицу. На записи действительно они поют на азербайджанском, а не на каком-либо другом языке. А на площади я насчитал более 50 полицейских - красных беретов, которые прибыли туда, чтобы не допустить стычки между азербайджанцами и местным населением", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я рассматриваю в этом акцию властей. Власти этим мероприятием с азербайджанцами четко предупредили народ и показали, что, если будете выражать недовольство, Ереван также будет сдан", - сказал Ованнисян.

Армянская общественность «должна поддержать Гариба Бабаяна хотя бы публикациями на наших страницах», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" общественный из Нагорного Карабаха Артур Осипян.

«За опубликованное несколько дней назад видео, где азербайджанцы поют «Карабах-Карабах» на ереванской площади, возбуждено уголовное дело против публикации. А то, что азербайджанцы развлекаются на площади Республики - это ничего. А то, что наша полиция и СНБ не контролируют ситуацию - это тоже ничего. А вот тот, кто выразил обеспокоенность по этому случаю, поднял публичный шум - тот преступник!» - отметил Осипян.

Он назвал возбуждение дела против Гариба Бабаяна абсурдом и сомневается в свободе слова в стране».

Пользователь соцсети Гарник Давтян, говоря об уголовном деле против Гариба Бабаяна, не исключает, что «число политзаключенных в Армении увеличилось еще на одного». «Своими действиями СНБ ведет пропаганду в пользу Азербайджана. Не удивлюсь, что вскоре, если азербайджанец убьет армянина на улице, они будут винить в этом самого армянина, говоря: «Это ты виноват, что решил пройти по той части улицы». Фактически, преследуя Гариба Бабаяна, создается прецедент для ареста всех, кто попытается осуществлять деятельность для сохранения армянства», - отметил Давтян.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись боевые действия. Информация об этой эскалации карабахского конфликта приведена в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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