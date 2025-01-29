Активисты требуют спасти деревья в Горячем Ключе от вредителя

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Жук-вредитель кипарисовая радужная златка уничтожает хвойные насаждения в Горячем Ключе, активисты бьют тревогу, а местные чиновники игнорируют проблему.

Жители Горячего Ключа и экологи обеспокоены нашествием жука-вредителя кипарисовой радужной златки на город. По оценкам специалистов, 30% хвойных насаждений курорта с 2024 по 2025 года уже погибли. Если не принять срочные меры и не информировать население о мерах по борьбе со златкой, то через месяц или два, когда начнется у жуков брачный период и откладка яиц, погибнут уже не менее 50% растений.

"Через год хвойные насаждения в Горячем Ключе исчезнут и вовсе, потому что от личинки до взрослого жука вредитель проходит за год четыре стадии и за все это время активно развивается в древесине, питается стволом дерева, пока оно полностью не погибает", - рассказала 28 января корреспонденту "Кавказского узла" дендролог, жительница Горячего Ключа Александра Родионова.

Несмотря на обращения к властям специалистов и общественников, реакция чиновников нулевая

"Несмотря на обращения к властям специалистов и общественников, реакция чиновников нулевая. Нам присылают ответы-отписки, что по вредоносным насекомым якобы "работа ведется", и на сайте администрации мы можем об этом прочитать. На самом деле про радужную златку и мерах по борьбе с ней на сайте администрации Горячего Ключа нет ни одного слова. Есть только предупреждения о клопах и клещах, которые опасны для человека, а не для растений", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка из Горячего Ключа Валентина Шостак.

26 января она попросила "Кавказский узел" "осветить проблему массовой гибели ельников в связи с распространением вредителя радужной златки". "Сейчас надо предпринять меры по уничтожению пораженных деревьев, дабы весной вредитель не уничтожил ещё больше. На данный момент у нас в городе погибла почти половина ельников в общественных местах", - утверждает она.

По ее словам, власти не выделяют средства на борьбу с вредителем и не информируют граждан о его опасности, поэтому местные жители не знают о реальных масштабах проблемы. Шостак отметила, что сама узнала причину гибели растений совершенно случайно, спросив об этом у специалистов.

Некоторые жители, как и я, разобравшись в причине гибели растений, писали, как и я, в администрацию, просили принять меры. Но в ответ были отписки и бездействие

"Посчитать все уничтоженные деревья сложно. Но их заметно много, и это ощутимо. Возле администрации Горячего Ключа спилены все туи и кипарисы в этом году. Кроме одного. Было их здесь штук 15 еще в прошлом году. В районе развилки от администрации местами остались стоять жёлтые, уже полностью пораженные деревья. В общедоступной видимости их штук 30. Это центр города. На кладбище порядка 10-20 процентов от общего числа растений - это погибшие ельники. На улице Ленина погибли почти все вновь посаженные хвойные деревья. А это где-то штук 80, их уже вырубили в этом году. Остались единичные хвойные деревья в городе. Поражены деревья в санатории на улице Ленина, на бульваре, возле детского садика №3 и в округе. Нужно перечислять все улицы и общественные места, чтобы понять масштаб трагедии. Это почти весь город. Я видела, как деревья пилят, но не сжигают. Пни видела - растаскивали неосведомленные люди в свои дворы. Химией эти пни никто не обрабатывает, потому что люди не знают и заносят к себе во двор рассадник проблемы. Некоторые жители, как и я, разобравшись в причине гибели растений, писали, как и я, в администрацию, просили принять меры. Но в ответ были отписки и бездействие", - рассказала Шостак.

Она показала корреспонденту ответ на свои обращения из администрации Горячего Ключа от октября 2024 года за подписью исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования город Горячий Ключ В. Черного.

"Работа по реализации проекта благоустройства общественной территории бульвара по улице Ленина государственной программы Краснодарского края "Формирование современной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда", включающего в себя федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", ведется c 2021 года, когда общественным обсуждением (голосованием) жителей города Горячий Ключ дизайн-проект такого благоустройства был одобрен. Полив растений, высаженных в период реализации первого (2022 год) и второго (2023 год) этапов благоустройства осуществляются периодически [...] в течение всего засушливого периода с весны до глубокой осени. Высадка растений производится согласно календарному плану проекта благоустройства в период, наиболее благоприятный для их роста и развития [...] Аномально жаркие погодные условия [...] два сезона подряд (2023 год и текущий год) повлекли снижение уровня воды в скважинах и уменьшение объемов добычи ресурса при увеличение повышенного уровня разбора воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поэтому забор воды на полив был технически ограничен, поэтому затраты на полив растений остаются весьма значимой частью расходов. Исходя из вышеизложенного, проблема автоматического капельного полива всех клумб, газонов и древесно-кустарниковых растений будет решаться поэтапно [...] В ноябре-декабре 2024 года планируется посев газонной растительности в рамках первой очереди третьего этапа благоустройства. Информация о необходимости борьбы с вредителями размещена на официальном сайте города и в социальных сетях администрации муниципального образования город Горячий Ключ", сказано в ответе.

Однако Шостак утверждает, что единственное, что делают чиновники из указанного в письме - это пилят поврежденные деревья, не сжигая их.

Александра Родионова отметила, что проблема с кипарисовой радужной златкой актуальна не только для Горячего Ключа, но и по всему побережью Черного моря, где также не принимаются никакие меры по борьбе с ней. Она связала появление опасного вредителя с двумя факторами - завозом зараженных растений в страну из-за границы и недостаточным уходом и профилактической работой со стороны муниципалитетов, так как денег на этот уход в бюджете, как правило, нет.

Из 10 хвойных, стоящих в ряд, три полностью поражены и должны быть убраны, но никто их не убирает

Дендролог оценила поражение хвойных насаждений Горячего Ключа в 30%. "Когда я еду по городу, то обращаю внимание на хвойные растения. К примеру, из 10 хвойных, стоящих в ряд, три полностью поражены и должны быть убраны, но никто их не убирает. Это означает, что к весне, когда начинается период лёта и размножения, погибнут остальные семь еще пока зеленых деревьев. Я исхожу из своих наблюдений и вижу, что подобная тенденция по всему Горячему Ключу", - рассказала Родионова.

Она сообщила, что кипарисовая радужная златка (Chrysobothris femorata) опасна тем, что личинки этого вредителя питаются древесиной хвойных деревьев. Они создают ходы внутри стволов, что приводит к ослаблению дерева, снижению его жизнеспособности и, в конечном итоге, гибели. Златка распространяется за счет перемещения зараженного посадочного материала, древесины и веток. Насекомые активно летают, особенно в теплое время года, что способствует их миграции на новые территории. "Высокие температуры и засушливые периоды, ослабленные деревья, поврежденные неблагоприятными условиями (засуха, плохая экология, механические повреждения, наличие зараженного растительного материала рядом) - это все условия, которые способствуют появлению и распространению радужной златки", - пояснила Родионова.

Одним из главных способов борьбы с вредителем она назвала уничтожение уже полностью зараженных деревьев путем сжигания, и чем скорее, тем лучше. Для тех растений, которые еще не поражены полностью или на начальной стадии, она советует применение инсектицидов, особенно в период лёта взрослых особей. "Необходим биологический контроль. К примеру, привлечение естественных врагов златки - птиц, которые их поедают. Еще эффективным биологическим способом борьбы со златкой являются феромонные ловушки - это устройства, где используются половые феромоны (химические вещества, выделяемые насекомыми для привлечения особей противоположного пола) для отлова или мониторинга насекомых-вредителей, таких как жук-златка.

В ловушку помещается синтетический феромон, имитирующий естественные запахи, которые выделяет жук-златка для привлечения партнера. Насекомые, привлеченные запахом, подлетают к ловушке. Сами ловушки имеют клеевую поверхность, воду или конструкцию, из которой насекомое не может выбраться. Попав в ловушку, жуки остаются в ней, что снижает их численность. Ловушки помогают также отслеживать численность жука-златки в конкретной местности, что позволяет своевременно принять меры для борьбы с вредителем. Преимущество этого метода - его безопасность для окружающей среды. Отсутствие химических инсектицидов, которые могут вредить растениям, почве и другим организмам.

При этом ловушки привлекают только определенные виды насекомых, в данном случае жуков-златок. Ловушки размещают на деревьях, где обитают жуки. Применение феромонных ловушек помогает контролировать численность жуков и предотвращать массовое размножение, сохраняя леса, парки, скверы и насаждения в городах. Необходим также регулярный мониторинг и санитарная обрезка. Если, к примеру, какие-то меры могут предпринять собственники частных территорий, то на территориях общего пользования, таких как скверы и парки, этим обязаны озаботиться чиновники. И эти средства на химическую обработку растений и их лечение должны быть заложены в бюджет", - заявила Родионова.

Она присутствовала на публичных слушаниях по принятию бюджета на 2024-2026 годы и просила внести отдельной строкой в него средства на борьбу с опасными для растений насекомыми. "Хотя мое предложение и внесли в заключение протокола по публичным слушаниям, но выделить на это бюджет посчитали не целесообразным", - рассказала она.

В протокольной части слушаний, которые имеются в распоряжении "Кавказского узла", указано о предложении: "Предусмотреть в бюджете муниципального образования город Горячий Ключ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов средства на уход за высаженными растениями в общественных пространствах, чтобы не допустить их гибель. А именно полив, обследование на наличие болезней и вредителей, на обработку препаратами от болезней и вредителей, стрижку и обрезку".

Однако в заключение средства так и не были выделены. "Мое заявление чиновникам на слушаниях было обусловлено тем, что с 2023 года я, как специалист, увидела начало заражения златкой растений. В настоящее время я вижу уже полностью погибшие растения. Их просто пилят и куда-то увозят, не сжигая. Некоторые люди берут зараженные златкой пеньки и несут их на свои участки для декоративного оформления, тем самым заражают свои уже частные территории, подвергают заражению свои и соседские растения. Людей никто не информирует, что златка прячется во всех своих формах от личинки до взрослой особи в коре деревьев и даже при морозе минус 50 градусов они просто впадают в спячку.

Поэтому единственный способ прекратить размножение - это полное сжигание пораженных деревьев. Но всем этим, как я сказала, должно заниматься государство, научные институты, муниципалитеты. Должны выделяться средства, чтобы сохранить растительное многообразие. Нужны квалифицированные специалисты в администрации. Хотя специальные отделы и есть по охране окружающей среды, но интереса к серьезной проблеме в окружающей среде они не проявляют. Нужно следить за использованием только здорового посадочного материала. Завезенные из-за рубежа растения отправлять на карантин. Удалять и утилизировать ослабленные и заражённые деревья. Нужна постоянная поддержка деревьев в хорошем состоянии: их полив и подкормка. Нужны регулярные осмотры на наличие вредителей. Ведь ослабленные деревья, которые не получают должного ухода, становятся более уязвимыми к нападению златки", - пояснила дендролог.

Она также не рекомендует высаживать на месте, где росли поврежденные растения, другие, так как их также может заразить златка, уцелевшая после вырубки погибших насаждений.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ходе подготовки к Олимпийским играм в Сочи экологи обратили внимание на распространение в городе насекомых-вредителей, которые ранее в регионе не встречались. В частности, речь идет о завезенной с посадочным материалом для озеленения олимпийских объектов бабочке "самшитовая огневка", которая питается листвой самшита. В сентябре 2014 года руководство Кавказского заповедника в Сочи призвало волонтеров принять участие в борьбе с самшитовой огневкой. В марте 2015 года Минприроды России заявило о намерении завезти в Сочи миллион личинок китайской мушки-эулофида для борьбы с самшитовыми бабочками.



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