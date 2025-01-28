Дело Марата Абдюшева передано в суд

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Завершено расследование дела о жестоком избиении жителем Башкортостана Маратом Абдюшевым патрульного полицейского в Краснодаре, который попытался его задержать.

Как информировал "Кавказский узел", 28 октября 2024 года стало известно, что суд в Краснодаре отправил под арест 33-летнего жителя Башкортостана Марата Абдюшева, подозреваемого в нападении на полицейского, который пытался его задержать.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Марата Абдюшева и 27 января передали его материалы на рассмотрение в суд, сообщил "Блокнот Волгоград" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Напомним, по версии следствия, 24 октября 2024 года Абдюшев и еще один житель Башкортостана приехали на улицу Лузана в Краснодаре за наркотиком, спрятанным в тайнике. Их заметили силовики и попытались задержать. При попытке задержания, Абдюшев напал на патрульного полицейского, тот был госпитализирован с переломом носа и сотрясением мозга, а Абдюшев похитил его табельное оружие.

После нападения на полицейского в Краснодаре проводилось мероприятие "Антитеррор", в связи с чем общественный транспорт работал с задержками в пределах двух часов, на улицах наблюдались пробки. Большие заторы образовались на улицах Тургенева, Северной и Индустриальной.

Абдюшева задержали 26 октября на территории одного из садовых товариществ Краснодара, в его задержании принимали участие несколько десятков силовиков. По данным источника, Абдюшев скрывался на территории СНТ "Кубаночка" на Ростовском шоссе.

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