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13:44, 28 января 2025

Дело Марата Абдюшева передано в суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Завершено расследование дела о жестоком избиении жителем Башкортостана Маратом Абдюшевым патрульного полицейского в Краснодаре, который попытался его задержать.

Как информировал "Кавказский узел", 28 октября 2024 года стало известно, что суд в Краснодаре отправил под арест 33-летнего жителя Башкортостана Марата Абдюшева, подозреваемого в нападении на полицейского, который пытался его задержать.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Марата Абдюшева и 27 января передали его материалы на рассмотрение в суд, сообщил "Блокнот Волгоград" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Напомним, по версии следствия, 24 октября 2024 года Абдюшев и еще один житель Башкортостана приехали на улицу Лузана в Краснодаре за наркотиком, спрятанным в тайнике. Их заметили силовики и попытались задержать. При попытке задержания, Абдюшев напал на патрульного полицейского, тот был госпитализирован с переломом носа и сотрясением мозга, а Абдюшев похитил его табельное оружие.

После нападения на полицейского в Краснодаре проводилось мероприятие "Антитеррор", в связи с чем общественный транспорт работал с задержками в пределах двух часов, на улицах наблюдались пробки. Большие заторы образовались на улицах Тургенева, Северной и Индустриальной.

Абдюшева задержали 26 октября на территории одного из садовых товариществ Краснодара, в его задержании принимали участие несколько десятков силовиков. По данным источника, Абдюшев скрывался на территории СНТ "Кубаночка" на Ростовском шоссе.

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Автор: "Кавказский узел"

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