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03:57, 28 января 2025

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинцу за подрыв локомотивов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 20 годам колонии приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону гражданина Украины Максима Тимофеева, признав его виновным в подрыве трех локомотивов в Мелитополе.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес 27 января приговор гражданину Украины Максиму Тимофееву, признав его виновным в совершении преступлений по ряду уголовных статей.

По данным следствия, в апреле 2023 года Тимофеев добровольно вошел в состав террористического сообщества. Он забрал в тайнике самодельное взрывное устройство, проник на территорию депо в Мелитополе и прикрепил его к локомотиву. В результате взрыва локомотив и пассажирский вагон получили повреждения, пишет пресс-служба суда в своей телеграм-канале.

В конце апреля того же года Тимофеев взял еще одно СВУ из тайника и взорвал еще один локомотив. Затем он извлек из тайника средство инициирования взрыва и электродетонатор и спрятал у себя дома.

В июне того же года Тимофеев и еще один участник сообщества перенесли из тайника в район депо пять тротиловых шашек и средство инициирования взрыва. Второй фигурант проник на территорию депо, установил шашки и активировал таймер. В результате взрыва был поврежден еще один локомотив.

Тимофеев был задержан в августе 2023 года. Ему были предъявлены обвинения в совершении преступлений по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), части 4 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и трех преступлений по подпунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 (террористический акт) Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд приговорил Тимофеева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а первых трех лет - в тюрьме, а также штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 января суд в Ростове-на-Дону осудил гражданина Украины Николая Олейника, признав его виновным в покушении на убийство чиновника и приговорив к 14 годам лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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