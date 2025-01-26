Суд в Ростове-на-Дону осудил гражданина Украины за покушение на убийство чиновника

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Украины Николая Олейника виновным в покушении на убийство чиновника и приговорил к 14 годам лишения свободы.

По данным следствия, Николай Олейник планировал убить главу администрации Веселовского сельского поселения Мелитопольского района Запорожской области.

От неустановленных людей он получил автомат, два магазина к нему и боеприпасы. Оружие он взял из тайника. Убийство чиновника не было осуществлено, так как его задержали в октябре 2023 года. Против Олейника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), части 1 статьи 30 - пункту "б" части 3 статьи 205 (подготовка террористического акта) Уголовного кодекса Российской Федерации, пишет 24 января ТАСС.

Суд приговорил Олейника к 14 годам заключения с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штрафу в 200 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2024 года Южный окружной военный суд приговорил жительницу Мелитополя Оксану Павленко к 5,5 года колонии, признав виновной в призывах поджигать военные объекты и убивать граждан России.

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