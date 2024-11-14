Суд в Ростове-на-Дону назначил гражданке Украины реальный срок за призывы к терроризму

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Южный окружной военный суд приговорил жительницу Мелитополя Оксану Павленко к 5,5 года колонии, признав виновной в призывах поджигать военные объекты и убивать граждан России.

"Установлено, что подсудимая 25 мая 2024 года разместила в Интернете комментарий, призывающий массово поджигать российские военные объекты и уничтожать граждан России", - сообщила пресс-служба суда.

Павленко признана виновной по ч.2 ст.205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Ей назначено 5,5 года колонии общего режима, пишет со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс".

Дело гражданки Украины Оксаны Павленко поступило в суд в августе, процесс занял четыре заседания, сообщил телеграм-канал "Общество Мемориал", насчитывающий 7701 подписчиков.

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