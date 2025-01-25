Защита Азиза Оруджева потребовала допустить журналистов на процесс

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вопреки протестам защиты, суд решил проводить судебный процесс над руководителем Kanal-13 Азизом Оруджевым без участия журналистов. Адвокат расценил это как нарушение принципа гласности суда.

Как писал "Кавказский узел", дело Азиза Оруджева, обвиняемого в незаконном строительстве, слушается в суде с 8 января. Журналист отверг обвинение, а защита указала на необоснованность содержания Оруджева под стражей.

Руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев с ноября 2023 года находится под арестом. Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов были обвинены в контрабанде валюты, но не признали вину. По итогам предварительного следствия с Оруджева было снято обвинение по статье о контрабанде, журналист обвиняется только по статье о незаконном строительстве. Дело Шамо Эминова было выделено в отдельное производство, и 29 декабря 2024 года он был освобожден из-под стражи.

В Сабаильском районном суде Баку 24 января продолжились слушания по делу Азиза Оруджева, но представители СМИ не были допущены в зал суда. Адвокат Оруджева Фахраддин Мехтиев в начале процесса подал ходатайство с просьбой обеспечить присутствие журналистов и создать им условия для фото- и видеосъемок.

«Однако судья заявила, что «в присутствии журналистов нет необходимости» и они могут «получить информацию из пресс-службы суда». Мы, в свою очередь, указали, что недопуск журналистов нарушает принципы открытости и гласности суда. Кроме того, Оруджев сам является журналистом и арестован именно за профессиональную работу, это дело вызывает повышенный общественный интерес. К сожалению, судья не удовлетворила ходатайство и процесс оказался закрытым для прессы», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Мехтиев после заседания.

По его словам, в ходе судебного следствия была нарушена последовательность выступлений. «Так, представитель потерпевшей стороны, сотрудник службы госсреестра недвижимости вновь не явился. Мы настояли, что в таком случае можем начать с показаний свидетелей. На заседании сначала в качестве свидетеля выступил рабочий, который привлекался Оруджевым к строительству дома. Он лишь констатировал этот факт. Другой свидетель отказался от своих показаний на предварительном следствии о том, что Оруджев якобы «нанес ущерб окружающей среде», вырубил в ходе строительства зеленые насаждения. В суде он сказал, что не видел, чтобы Оруджев вырубал деревья, наносил вред природе. Фактически показания обоих свидетелей не подтверждали какую-либо виновность Оруджева по вменяемому ему преступлению», - сказал адвокат.

Следующее заседание суда назначено на 5 февраля. Сотрудник Сабаильского районного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что 24 января состоялось очередное заседание по делу Оруджева. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.