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14:52, 23 января 2025

Силовики допросили талышского активиста по делу Игбала Абилова

Игбал Абилов. Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/apellyaczionnyj-sud-ostavil-istorika-igbala-abilova-pod-strazhej/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гилал Мамедов допрошен как свидетель по делу о госизмене в Главном следственном управлении Службы госбезопасности Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. 19 ноября суд продлил срок его ареста еще на четыре месяца.

Активисты сочли дело Абилова преследованием поборников прав талышей. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования талышской культуры. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

Член правления ОСТА Гилал Мамедов сегодня в течение двух часов допрашивался в Главном  следственном управлении СГБ Азербайджана в качестве свидетеля по делу Игбала Абилова.

Как рассказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла", его расспрашивали о деятельности Абилова, его исследованиях, публикациях.
 
"Я сказал, что знаю Игбала Абилова как молодого ученого, исследователя и педагога. Его исследования касались не только талышей, но и других народов региона. В рамках своей научной деятельности он поддерживал контакты и с учеными из разных стран, и это естественно. Некоторые темы, связанные с фольклором, историей, культурой талышского народа, я сам ему предлагал. Я выразил убежденность в невиновности Игбала. Такие видные представители интеллигенции не должны находиться в тюрьме, а должны быть на свободе, чтобы продолжать свои научные исследования", - сказал Мамедов, подчеркнув, что он возглавляет Общественный комитет защиты прав Игбала Абилова.

По словам Мамедова, обращение с ним в СГБ было корректным. На вопрос, ввело ли следствие ему запрет на выезд из страны, он ответил отрицательно.  
 
Получить комментарии в СГБ не удалось.
 
Напомним, в сентябре 2013 года Гилал Мамедов был осужден на пять лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене, разжигании национальной розни и хранении наркотиков. Мамедов свою вину не признал, заявив о политическом характере дела. 17 марта 2016 года президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании 148 человек, в том числе Гилала Мамедова. 

Гилал Мамедов - член правления общественного совета талышей Азербайджана и автор ставшего популярным в Интернете в 2012 году видеоролика "Ты кто такой? Давай, до свидания!", который привлек внимание общественности к проблеме нарушения прав талышей. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биография Гилала Мамедова.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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