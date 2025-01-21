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13:57, 21 января 2025

Появилась информация о ранении ростовчанина в плену "Хамаса"

Александр Труфанов. Фото: https://mash.ru/rnd/news/203436/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовчанин Александр Труфанов получил ранение в плену у "Хамаса", достигнута договоренность о его возвращении из плена в течение месяца.

Как информировал "Кавказский узел", бывшая врач-фтизиатр из Ростова-на-Дону Ирина Татти вместе с родными была захвачена в плен боевиками "Хамаса" в начале обострения палестино-израильского конфликта. Ее дочь Елена Труфанова 30 октября 2023 года была показана на ролике, снятом боевиками. 29 ноября 73-летняя Ирина Татти и ее 50-летняя дочь Елена Труфанова были освобождены, но 28-летний внук Татти Александр Труфанов и его невеста Сапир Коэн оставались в плену. 30 ноября 2023 года боевики "Хамаса" отпустили невесту Александра Труфанова в последний день перед возобновлением боевых действий, сам Труфанов остался в заложниках. 20 января стало известно, что Труфанов попал в список на обмен.

Согласно достигнутой договоренности, Александра Труфанова должны освободить в течение 3-4 недель, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

"Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение 3-4 недель, судя по графику, он будет освобожден", – привел сегодня ТАСС его слова.

Руководство "Хамаса" дало российской стороне твердое обещание, что Труфанов будет возвращен на родину живым и здоровым. Также есть сведения, что его состояние здоровья не совсем удовлетворительное.

"К сожалению, есть сведения о том, что он был ранен и состояние здоровья его не совсем удовлетворительное. Надеемся, что за оставшиеся несколько дней его состояние здоровья не ухудшится", – отметил посол.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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