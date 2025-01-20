В списки на обмен "Хамас" попал ростовчанин Александр Труфанов

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Боевики "Хамаса" должны передать Александра Труфанова из Ростова-на-Дону израильским военным.

Как писал "Кавказский узел", бывшая врач-фтизиатр из Ростова-на-Дону Ирина Татти вместе с родными была захвачена в плен боевиками "Хамаса" в начале обострения палестино-израильского конфликта. Ее дочь Елена Труфанова 30 октября 2023 года была показана на ролике, снятом боевиками. 29 ноября 73-летняя Ирина Татти и ее 50-летняя дочь Елена Труфанова были освобождены, но 28-летний внук Татти Александр Труфанов и его невеста Сапир Коэн оставались в плену. 30 ноября 2023 года боевики "Хамаса" отпустили невесту Александра Труфанова в последний день перед возобновлением боевых действий, сам Труфанов остался в заложниках.

В список на обмен попал и Александр Труфанов. На территорию Израиля уже прибыли переданные "Хамасом" три израильтянки Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год). Об этом сообщили израильские военные. Всего группировка вернет 33 заложников, сколько из них живы — неизвестно, сообщается в телеграм-канале РБК.

В каком состоянии находится Труфанов и другие заложники, неизвестно, пишет 161.RU.



Напомним, Ирине Татти 73 года, ранее она работала в ростовской детской поликлинике, а также в тубдиспансере врачом-фтизиатром. Около пяти лет назад женщина переехала к дочери в Израиль. Они жили в небольшом городе Беэр-Шева рядом с сектором Газа. Во время нападения пожилую ростовчанку, её дочь и внука захватили в заложники, а зять Ирины Виталий Труфанов был убит.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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