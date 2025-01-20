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16:05, 20 января 2025

Соратники сообщили о голодовке азербайджанского оппозиционера Ахмедова

Сотрудники полиции задерживают Ниямеддина Ахмедова. Фото https://www.turan.az/ext/news/2022/3/free/Social/ru/2117.htm

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член оппозиционной партии Ниямеддин Ахмедов начал голодовку в азербайджанской колонии, сообщили однопартийцы. Пенитенциарная служба опровергла эти сведения.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года исчезновение осужденного члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддина Ахмедова встревожило однопартийцев. Спустя несколько дней стало известно, что Ахмедова перевели в другую колонию – исправительное учреждение № 7.

Ниямеддин Ахмедов 8 октября 2021 года был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в финансировании терроризма, призывах к борьбе против государства и незаконном обороте запрещенных предметов. Сам Ахмедов заявил, что дело было сфабриковано. Правозащитники признали его политзаключенным.

Ниямеддин Ахмедов 19 января объявил в исправительном учреждении № 7 голодовку в знак протеста против заключения в карцер и угроз ужесточения режима содержания, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

"Несколько дней назад достоянием общественности стало сообщение о том, что в колонии № 7 заключенный Нагиев Турал Эльхан оглу был зверски избит, а потом заключен в карцер и в знак протеста [совершил суицид] в штрафной камере. Также сообщалось, что оказывается давление на заключенного по имени Орхан, который предположил, что после случая самоубийства будет наказан начальник колонии. После распространения указанных сообщений на странице газеты «Азадлыг» в Facebook* Ниямеддина Ахмедова заключили в карцер и пригрозили ему ужесточением наказания и переводом в крытую тюрьму, откуда он «живым не выйдет». В знак протеста Ниямеддин Ахмедов объявил голодовку", - рассказал Адилов.

Новость о самоубийстве заключенного Нагиева и заключении в карцер осужденного по имени Орхан была опубликована 16 января на странице газеты «Азадлыг» ("Свобода"; медийный орган ПНФА) в Facebook*, передал корреспондент "Кавказского узла".

После того, как сообщения об отправке Ахмедова в карцер и его голодовке были распространены в СМИ и соцсетях, Пенитенциарная служба Азербайджана обнародовала пресс-релиз, заявив, что эти сведения не соответствуют действительности.

"Указанное лицо не переводилось в штрафной изолятор и в настоящее время не проводит голодовку. Содержится наряду с другими осужденными в жилой части учреждения. Права Ниямеддина Ахмедова обеспечиваются, законные интересы защищаются", - говорится в опубликованном сегодня сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Согласно пресс-релизу, осужденный "не подвергался никаким угрозам и давлению со стороны начальника учреждения и других сотрудников".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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