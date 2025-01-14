Журналистке Агаевой отказано в переводе под домашний арест

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Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство защиты о переводе журналистки Meydan TV Хаяли Агаевой под домашний арест. Защита связывает уголовное преследование Агаевой с ее журналистской деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца. Апелляционный суд 13 декабря утвердил это решение.

Хатаинский районный суд Баку рассмотрел сегодня ходатайство об изменении меры пресечения Агаевой на домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» ее адвокат Назим Мусаев.

«Мы обратили внимание суда на отсутствие первичных доказательств того, что Агаева как-то причастна к «контрабанде иностранной валюты». С другой стороны, мы указали, что в то время, как Агаеву обвиняют в контрабанде, в ходе обыска в ее квартире была изъята техника, связанная с ее журналистской работой. Сам этот факт свидетельствует о том, что ее преследуют за журналистскую работу, а обвинение в контрабанде надуманно, чтобы оправдать арест Агаевой», - продолжил Мусаев.

Защита также указала на отсутствие и процессуальных основ для содержания журналистки под стражей.

«Даже если допустить, что обвинение имеет какое-то основание, следствие может вестись и без предварительного заключения журналистки. Я напомнил судье о том, что в судебной практике Азербайджана чиновников, обвиняемых в присвоении миллионных сумм, на период следствия не оставляют под стражей, в таком случае почему молодую журналистку, против которой не представлено каких-либо достоверных доказательств, должны держать в СИЗО? Но председательствующая судья Сульхана Гаджиева не удовлетворила ходатайство. Она даже не обосновала свое решение, просто объявила его», - продолжил адвокат.

По словам Мусаева, защита подаст апелляцию. Адвокат отметил, что Агаева, несмотря на необоснованное преследование, сохраняет бодрость духа, не имеет жалоб на условия содержание и обращение.

В Хатаинском суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что ходатайство защиты Агаевой отклонено. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

В ближайшие дни суды рассмотрят ходатайства о переводе под домашний арест еще двух фигурантов этого дела, Натига Джавадлы и Айнур Эльгюнеш, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» их адвокаты Зибейда Садыгова и Эльчин Садыгов. Адвокат Айсель Умудовой Агиль Лаидж также планирует подать ходатайство об освобождении своей подзащитный под домашний арест.

Адвокат Ульви Таирова Бахруз Байрамов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что его подзащитный пока не планирует ходатайствовать об изменении меры пресечения. Адвокаты Рамина Деко и Айтадж Тапдыг оказались недоступны для комментариев.

«Кавказский узел» также писал, что Международная правозащитная организация Amnesty International начала кампанию с требованием освобождения арестованных в Азербайджане журналистов Meydan TV. Она призвала своих сторонников направить письма президенту Азербайджана с призывом освободить журналистов.

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